Weniger geht kaum: Mario Götzes Ehefrau postet knappes Bikini-Foto aus dem Urlaub

Davon können die Fans einfach nicht genug bekommen: Wieder einmal verzückt Ann-Kathrin Brömmel, die Ehefrau von Fußballstar Mario Götze, mit einem Bikini-Foto auf Instagram ihre Fans.

Unser Artikel vom Juni 2018

Dubai - 937.000 Follower - diese stattliche Zahl an Instagram-Followern darf Ann-Kathrin Brömmel (28), die Frau von Fußball-Weltmeister Mario Götze (25), ihr eigen nennen. Und dieser knappen Million Anhänger präsentiert die 28-Jährige regelmäßig ihren Traumkörper. So auch vor ein paar Tagen, nach ihrer Ankunft im Urlaub in Dubai.

Arrived at one of my favorite cities ever Ein Beitrag geteilt von ANN-KATHRIN (@annkathrinvida) am Jun 20, 2018 um 6:01 PDT

Auf dem Foto zeigt sich das Model mit Blümchen im Haar und verträumtem Blick im knappen Bikini-Oberteil ohne Träger - und einem noch knapperen weißen Höschen. „Arrived at one of my favorite cities ever“ (übersetzt: „Angekommen in einer meiner absoluten Lieblingsstädte“), schreibt Brömmel dazu. Ihre Fans sind ein weiteres Mal begeistert. „Wow“ und „wunderschön“, sind die häufigsten Kommentare. Ein anderer Follower stellt sogar die Möglichkeit nach „Playboyanfragen“ in den Raum.

Promi-Damen und ihre eigenen Bademoden-Kollektionen

Nicht das erste Foto, auf dem die 28-Jährige viel Haut zeigt. Für ihr Bademoden-Label Vida Swim, angelehnt an ihren Künstlernamen Ann-Kathrin Vida, präsentiert sie regelmäßig ihren Traumkörper in ihren Kreationen. Nicht nur Ann-Kathrin Brömmel hat ihre eigene Bademoden-Kollektion. Auch Topmodel Lena Gercke (LeGer), Moderatorin Sylvie Meis (Sylvie Swimwear) oder Model Emily Ratajkowski (Inamorata Swim) haben sich mit ihren Schwimm-Labels ein weiteres Standbein aufgebaut.

Mario Götze mit im Dubai-Urlaub

Und auch ihr Liebster ist im Urlaub auf Dubai dabei. Auf einem anderen Foto, das sie auf Instagram gepostet hat, ist sie innig vereint mit ihrem Mario Götze zu sehen. Während das Model ihren Fußballstar umarmt und ein Küsschen auf die Wange gibt, blickt er glücklich in die Kamera und küsst ihren Oberam.

Circle of Love Ein Beitrag geteilt von ANN-KATHRIN (@annkathrinvida) am Jun 24, 2018 um 2:46 PDT

Dass der 25-Jährige derzeit nicht bei der Fußball-WM in Russland auf dem Spielfeld steht, lässt sich im Liebesurlaub mit seiner Auserwählten sicher leichter verschmerzen. Bundestrainer Joachim Löw hatte den 2014 noch umjubelten Siegtorschützen im Finale gegen Argentinien in diesem Jahr nicht für den Kader nominiert.

Video: Darum sagte Mario Götze seine Hochzeit ab





Video: Das sind die neuen Spielerfrauen

Zwar ist Ann-Kathrin Brömmel heuer nicht bei der Fußball-WM dabei, dafür gibt es einige neue Spielerfrauen, die die deutsche Nationalmannschaft in Russland anfeuern.

va