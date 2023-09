„Flog über die halbe Bühne“: Ballermann-Star in Kult-Disco heimtückisch angegriffen

Von: Volker Reinert

Teilen

Großer Schreck-Moment für Partysänger Willi Wedel. Bei einem Auftritt in der Kult-Disco „Oberbayern“ auf Mallorca wurde er am Montag von einem Besucher angegriffen und hinterlistig geschubst.

Mallorca – Ballermann-Star Willi Wedel (41) absolvierte in der Nacht von Montag (11. September 2023) auf Dienstag einen Auftritt im „Oberbayern“ in Palma de Mallorca. Der Sänger, der dort regelmäßig auftritt und mit seinen Songs den Ballermann-Gästen ordentlich einheizt, erfuhr bei seinem jüngsten Auftritt allerdings ein unschönes Erlebnis. Bei seiner Performance stürmte ein Besucher auf die Bühne und schubste Wedel so stark, dass dieser gegen die Bühnenabsperrung knallte.

Will Wedel von Partygast im „Oberbayern“ angegriffen

Laut der „Mallorca Zeitung“ soll der Angreifer anschließend auch auf einen weiblichen Gast losgegangen sein. Offenbar handelte es sich bei der Person um die Freundin des Täters, die zu Willi Wedels Darbietung des Ballermann-Hits „Du hast den geilsten Arsch der Welt“ tanzte.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Gegenüber der Zeitung schilderte Willi Wedel sein Erlebnis: „Auf einmal bekam ich einen Schlag und flog über die halbe Bühne. Dann hab ich reflexartig zurückgetreten, kann mich aber gar nicht daran erinnern. Es ging so schnell, ich hab gar nicht realisiert, worum es ging“.

Benimm-Regeln am Ballermann Strandpartys, Müll und hemmungsloses Saufen – das soll auf Mallorca Vergangenheit sein. Seit Sommer 2023 gelten noch strengere Benimm-Regeln. Diese Regeln sind neu: – Trinkgelage auf der Straße sind verboten – All-inklusive mit Alkohol ist in Ballermann-Hotels verboten – Verkauf von Alkohol nach 23:30 Uhr ist an der Playa verboten – Megafone, Lautsprecher und Kostüme sind verboten Verstöße können mit bis zu 3.000 Euro geahndet werden. (Quelle: mdr.de)

Ballermann-Star geht von Eifersucht des Angreifers aus

„Das war seine Freundin und sie hat zu meinem Lied (…) nun einmal sehr überzeugend getanzt. Daraufhin ist er ausgerastet“, so Wedel weiter. Laut des 41-Jährigen reagierte das Sicherheitspersonal aber schnell und entfernte den eifersüchtigen Angreifer von der Bühne. In einem RTL-Interview sagte der Sänger einen Tag nach dem Vorfall, dass er die Attacke „von hinten“ einfach nur als „feige“ empfinde. Er sei allerdings froh, dass er keinen Schlag mit der Faust in sein Gesicht bekommen habe: „Da hätte ich ja gar keine Chance gehabt!“

Ballermann-Sänger Willi Wedel wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag (11./12. September) von einem Gast der Kult-Disco „Oberbayern“ auf Mallorca attackiert. Der Grund war wohl Eifersucht. © Screenshot: Instagram/ willi_wedel_offiziell & IMAGO / Fotostand

Ob der Angreifer und seine Freundin nach dem Zwischenfall noch zusammen sind, wisse der Sänger nicht. Einen Ratschlag habe Willi Wedel aber für Ballermann-Besucher: „Wenn ihr eine toxische Beziehung führt, kommt bitte getrennt voneinander“.

Dennoch sprach der gebürtige Hamburger dem Angreifer ein Friedensangebot aus: „Wenn du mich einlädst auf ein kaltgestelltes Bier, ist für mich alles vergeben und vergessen.“ Ballermann-Kollege Ikke Hüftgold (46) möchte indes erneut sein Glück beim ESC versuchen und bewarb sich bereits für das Jahr 2024. Verwendete Quellen: mallorcazeitung.es, rtl.de