Andreas Gabalier: Wilde Gerüchte um Ex-Freundin - plötzlich Hand in Hand mit seinem Bruder?

Der Schmerz saß tief bei Andreas Gabalier, als sich Silvia Schneider von ihm trennte. Nun wurde die Moderatorin Hand in Hand mit seinem Bruder gesehen.

Andreas Gabalier und Silvia Schneider waren sechs Jahre lang ein Paar.

waren sechs Jahre lang ein Paar. Die Beziehung endete im September 2019.

im September 2019. Nun wurde die Moderatorin mit Willi Gabalier gesehen.

Wien - Im Spätsommer letzten Jahres war Schluss. Silvia Schneider trennte sich von Andreas Gabalier und machte dem Schlager-Star damit schwer zu schaffen. Sechs Jahre lang waren die Moderatorin und der Sänger ein Paar.

Andreas Gabalier und Silvia Schneider: Hängt er seiner Ex-Freundin noch nach?

Zwar gab es schon einen Monat nach dem Liebes-Aus Gerüchte um eine neue Romanze, doch diese Geschichte offenbarte nur, wie sehr der heute 35-Jährige an seiner Silvia hing: „Es wird auch sehr lange dauern, bis ich mich wieder auf eine Beziehung einlassen werde, wenn überhaupt. Die Trennung von Silvia schmerzt immer noch sehr. Eine Frau wie sie kann man nicht so einfach ersetzen“, klagte er im September und veröffentlichte kurz darauf die Single mit dem vielsagenden Titel „Vergiss Mein Nicht“.

Sie scheint das Liebes-Aus allerdings deutlich besser verkraftet zu haben, zeigte sich schon kurz darauf wieder bestens gelaunt auf dem Oktoberfest.

Silvia Schneider: Ex-Freundin von Andreas Gabalier trifft jetzt seinen Bruder

So einfach lassen sich die Gefühle also nicht abstellen. Nicht gerade förderlich dürfte sein, dass nun ausgerechnet Gabaliers Bruder Willi mit der hübschen Blondine gesehen wurde und das Hand in Hand.

Verantwortlich dafür ist das ORF und die neue Staffel der TV-Show „Dancing Stars“. Willi Gabalier ist Tänzer, Silvia nimmt als prominente Moderatorin* teil. „Ich würde mich riesig freuen, das fühlt sich an wie Familie. Wir haben sie alle noch voll im Herzen“, schwärmte Gabalier im Kurier über die Möglichkeit, mit der 37-Jährigen zu tanzen, „das wäre mein Highlight“.

Willi Gabalier will mit Silvia Schneider tanzen, aber...

Gerüchte, die Ex-Freundin seines Bruders könnte nun seine Tanzpartnerin werden, schossen natürlich prompt aus dem Boden. So mancher will sogar etwas mehr erkannt haben.

Allerdings nimmt Willi Gabalier diesen Spekulationen den Wind aus den Segeln. „Ich glaube nicht, dass wir miteinander tanzen werden, das wäre zu aufgesetzt“, räumte er ein. Die beiden trafen schließlich auch nur bei einer Kennenlern-Veranstaltung zwischen allen Stars und Tänzern aufeinander.

Willi Gabalier trennt sich für „Dancing Stars“ von jahrelangem Begleiter

Dennoch trennte sich der verheiratete Musiker für die Sendung von einem jahrelangen Begleiter. Sein Schnurrbart musste ab. Eigentlich das Markenzeichen des Sängers.

Auf dem Cover seiner neuen Single posiert er noch mit Oberlippenbart unter einem Schnurrbart-Logo. Er und seine Fans müssen sich nun erst einmal an den getrimmten Look gewöhnen.

