So kennt man ihn gar nicht: Andreas Gabalier bricht plötzlich Interview ab 

Die Fragen in dem ORF-Interview haben Andreas Gabalier wohl so gar nicht gepasst.

Wien - Normalerweise ist Andreas Gabalier ja der sympathische Volksmusiker von nebenan und hat sich als solcher auch in das Herz seiner zahlreichen Fans gesungen. Auch in den Interviews, die der 34-Jährige nicht in geringen Mengen gibt, besticht der Sänger oft durch österreichischen Charme und Bodenständigkeit.

Andreas Gabalier bricht Interview ab - keine Äußerungen zu politischen Themen

Um so überraschender also, was sich Ende August in einem Interview abgespielt hat, das der ORF mit Gabalier geführt hatte. Im Rahmen eines großen Konzerts in Wien wollte der Österreichische Rundfunk mit dem Schlagersänger über seine Musik und die Tour sprechen. Aber auch über die politischen Themen, welche die Alpenrepublik beschäftigen. Allen voran die Ibiza-Affäre und das anschließende Misstrauensvotum gegen Kanzler Kurz.

Themen, zu denen sich der Volks Rock ‘n‘ Roller offenbar nicht äußern möchte. Denn wie Der Standard berichtet, soll der 34-Jährige das Interview abgebrochen haben, als es um politische Themen ging. Gabalier gab laut dem ORF keine „journalistisch verwertbaren Antworten“ auf die Fragen, ehe das Management des Österreichers das Interview ganz abbrach.

Politische Einstellungen von Andreas Gabalier sorgen nicht das erste Mal für Aufsehen

Da es bis zum Zeitpunkt des Abbruchs nur um PR-Themen rund um Gabaliers Tour ging, entschied sich das ORF das Interview nicht auszustrahlen. Überrascht wurde der Sänger von den politischen Fragen aber wohl nicht. Die Journalisten informierten das Management des Volksmusikers schon im Voraus darüber, dass man auch Fragen zu politischen Themen stellen wolle.

Gabaliers politische Einstellungen sorgen dabei nicht das erste Mal für Aufsehen. Anfang des Jahres geriet der Österreicher in die Schlagzeilen, nachdem sich mehrere Personen öffentlich darüber echauffierten, dass jemandem wie Gabalier den Karl-Valentin-Orden verliehen werden sollte. Damals wurde dem Sänger unter anderem Frauenfeindlichkeit vorgeworfen.

