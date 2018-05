Verraten! Andreas Gabalier lebt enthaltsam - allerdings nicht ganz freiwillig

Andreas Gabalier lebt zur Zeit sexuell enthaltsam. Dahinter steckt ein seltsamer Grund.

Reifnitz - Der Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier verzichtet zur Zeit auf Sex, wie extratipp.com* berichtet. Allerdings nicht ganz freiwillig, denn dahinter steckt ein seltsamer Grund: eine Platzwunde am Kopf ist Schuld an der Enthaltsamkeit des Sängers.

Andreas Gabalier verletzte sich bei einem Bootsausflug

Die Verletzung zog sich der Andreas Gabalier vor circa zwei Wochen zu. Beim Einsteigen in ein Boot bei Reifnitz am Wörthersee stieß der österreichische Sänger gegen eine Eisenstange und zog sich eine blutige Wunde am Kopf zu. "Hab mir heute eine massive Gehirnerschütterung zugezogen", schreibt Gabalier auf Facebook.

Darum müssen Andreas Gabalier und seine Freundin Silvia (36) Schneider auf Sex verzichten

Gegenüber der Bild-Zeitung erzählt Gabalier, dass er sich die Wunde nicht nähen ließ, weil er seine Haare nicht abrasieren wollte. Die dunkle Haartolle ist schließlich eins seiner Markenzeichen. Zur Zeit trägt er aber trotzdem eine andere Frisur. Er stylt seine Haare über die Wunde, damit man sie nicht sieht.

Seine Eitelkeit kommt Andreas Gabalier nun allerdings teuer zu stehen: Weil die Wunde nicht genäht ist, muss der Sänger bis zur Heilung darauf achten, dass der Blutdruck nicht steigt und die Wunde nicht wieder aufplatzt - das bedeutet für Gabalier nach eigener Aussage: "Keine sexuellen Aktivitäten!"

+ Andreas Gabalier und Silvia Schneider sind seit fünf Jahren zusammen. © Düren/Wendt/dpa

Mit dem Sex-Verbot muss deshalb auch seine Freundin Silvia Schneider leben, mit der er seit fünf Jahren zusammen ist.

Fans freuen sich schon auf Andreas Gabaliers neues Album "Vergiss mein nicht"

Auch einige der Lieder auf seinem neuen Album "Vergiss mein nicht" widmet er seiner Freundin. Als Vorgeschmack auf die neue Platte hat er für seine Fans schon zwei der neuen Lieder veröffentlicht. In den nächsten Tagen sollen immer wieder neue Songs des Albums zu hören sein, kündigt Gabalier an.

Eins der neuen Lieder heißt "Ewig" und scheint den Fans gut zu gefallen. "In einem Monat wollen wir heiraten. Ich glaube wir haben gerade unseren Song für den Hochzeitstanz gefunden", kommentiert ein Nutzer bei Youtube. "Sooo schön", freut sich ein anderer.

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.