Neues Album: Andrea Berg plant persönliches Treffen mit Schlagerfans

Aufregende Nachrichten für alle Fans von Andrea Berg: Die Schlager-Queen wird die Veröffentlichung ihres Weihnachtsalbums mit einer Release-Party feiern.

Aspach – Es mag zwar erst Anfang September sein, doch Andrea Berg (57) stimmt ihre Fans schon jetzt auf Weihnachten ein. Am Freitag (8. September) startet der Vorverkauf für ihr kommendes Album „Weihnacht”. Darauf wird die Schlagersängerin Klassiker wie „Feliz Navidad“, „Alle Jahre wieder“ und „Stille Nacht“ interpretieren. Außerdem dürfen sich die Fans auf brandneue Songs freuen. Laut ihrer Plattenfirma werden die Lieder „modern und traditionell zugleich” klingen.

Auf Instagram teilte Andrea Berg bereits ein Foto des Album-Covers. Darauf sitzt die Chartstürmerin in einem festlichen roten Kleid auf überdimensional großen Geschenken in derselben Farbe. „Hallo ihr Lieben, es ist so weit... Am kommenden Freitag beginnt die Vorbestellphase für mein neues Album ‚Weihnacht‘“, schrieb sie zu dem Bild. „Ich habe die vergangenen Monate intensiv für die Arbeit an neuen Weihnachtssongs und Weihnachtsklassikern genutzt und kann es kaum erwarten, sie endlich mit euch allen teilen zu dürfen.“

Andrea Berg feiert Albumveröffentlichung mit großer Party

Die Fans reagierten begeistert und hinterließen Kommentare wie „Da bin ich jetzt schon ganz verzaubert... Wie himmlisch schön“, „Wow, es sieht suuuuuper aus“ und „Weihnachten kann kommen, ich kann es jetzt schon nicht erwarten“. Doch die Schlager-Queen hat noch eine weitere Überraschung für ihre Anhänger im Gepäck: Am 23. und 24. November feiert sie eine große Release-Party im Sonnenhof Aspach, dem Hotel ihres Ehemannes Uli Ferber (63).

Die aufregenden Neuigkeiten gab das Hotel auf seiner Website bekannt. „Die Christmas-Party verbunden mit dem Release des neuen Weihnachtsalbums von Andrea Berg erwartet Sie und sorgt für ein unvergessliches musikalisches Erlebnis“, heißt es dort. Die Fans bekommen also nicht nur die Gelegenheit, „Weihnacht“ vorab zu hören, sondern können den Schlagerstar persönlich treffen. Dafür nötig ist der Kauf eines Bundles auf der Website von Andrea Berg. Dieses beinhaltet neben der Weihnachts-CD den Eintritt für die Release-Party. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Bundle über den Sonnenhof zu buchen.

Erst vor kurzem sorgte Andrea Berg mit einem großen Highlight für Aufsehen, denn bei ihrem „Heimspiel“-Auftritt stand die Schlagerikone mit einer Inklusions-Band auf der Bühne und erwies sich damit als echte Vorreiterin. Verwendete Quellen: Instagram/ andreabergoffiziell, www.sonnenhof-aspach.de, www.andrea-berg.de