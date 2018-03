Ana Ivanovic postet Bild nach Geburt - Fans machen sich Sorgen

Vor einer Woche kam das erste gemeinsame Kind von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic zur Welt. Ein aktuelles Bild auf Instagram sorgt derzeit für besorgte Fans.

Chicago - Ana Ivanovic, Frau von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, ist frischgebackene Mama. Die 30-Jährige scheint nach der Geburt ihres kleinen Sohnes überglücklich zu sein und teilt unter anderem Bilder mit ihren Fans, auf denen man die Hand ihres Kindes und Ana selbst mit einem strahlenden Lächeln sehen kann. Doch ein Bild veranlasste ihre Fans, sich Sorgen um die Tennisspielerin zu machen.

Grund dafür ist ein Bild von Ana, auf dem sie mit sportlichen, schwarzen Leggings und einem Pferdeschwanz auf einer Yoga-Matte verschiedene Übungen macht. Darunter schreibt die 30-Jährige: „Langsam in meinen Flow zurückkommen“. Außerdem wünscht sie allen Fans einen schönen Sonntag. Ana sieht dabei so frisch und fit aus, dass man ihre eine Geburt vor gerade mal einer Woche überhaupt nicht ansieht. Auch ihr Baby-Bauch ist kaum noch zu sehen.

„Bitte nimm dir Zeit“

Zahlreiche Fans staunten bei Anas Anblick nicht schlecht und überhäuften sie in den Kommentaren mit Komplimenten: „Hattest du jemals einen Baby-Bauch? Du siehst großartig aus!“, „Eine wunderschöne Mutter“ oder „Unfassbar, was du schon wieder für eine Figur hast“, bewunderten einige User die Frau von Bastian Schweinsteiger.

#newmomslife Ein Beitrag geteilt von Ana Ivanovic (@anaivanovic) am Mär 27, 2018 um 7:29 PDT

Andere wiederum machten sich Sorgen und befürchteten, Ana würde sich eine Woche nach der Geburt ihres Sohnes womöglich überanstrengen. „Bitte nimm dir Zeit“, kommentierte ein Fan beispielsweise. Manche machten der frischgebackenen Mutter sogar Vorwürfe und unterstellten ihr, sie würde ein unrealistisches und irreführendes Bild an alle neuen Mütter übermitteln.

Was wirklich richtig ist und was sie lieber lassen sollte, muss Ana letztendlich für sich selbst entscheiden. Viele User machten aber besonders nach kritischen Kommentaren auf das Wort „langsam“ aufmerksam, von dem Ana in ihrer Beschreibung extra Gebrauch machte.

