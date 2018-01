Altkanzler Schröder will zum fünften Mal heiraten

Verlobung in Soul

+ © AFP Altkanzler Schröder will Freundin So Yeon Kim im Frühling heiraten. © AFP

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) geht zum fünften Mal den Bund der Ehe ein: Der 73-Jährige will seine südkoreanische Freundin So Yeon Kim noch dieses Jahr heiraten, wie er am Donnerstag in Seoul bekanntgab.