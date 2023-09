„Es ist ein großer Schritt für sie“: Charlène von Monaco enthüllt Neuerung für Jacques und Gabriella

Von: Susanne Kröber

Teilen

Die Sommerferien sind für Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella vorbei. Als Drittklässler wartet eine große Veränderung auf die Zwillinge von Charlène und Albert.

Monaco – Auch die schönste Zeit nimmt mal ein Ende. Nachdem Albert II. (65) und Charlène von Monaco (45) den Sommer mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella (beide 8) unter anderem auf der Luxus-Jacht „Avantage“ des kasachischen Oligarchen Bulat Utemuratov (65) vor Korsika verbracht hatten, ruft die Fürstenfamilie jetzt die Pflicht. Charlène und Albert absolvierten in den letzten Tagen bereits einen wahren Termin-Marathon, und am 11. September ging in Monaco die Schule wieder los.

Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella werden getrennt – Charlènes Zwillinge kommen in verschiedene Klassen

Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques besuchen die katholische Privatschule „François d‘Assise-Nicolas Barré“ in Monaco, die beiden sind jetzt bereits stolze Drittklässler. Am ersten Schultag nach den Sommerferien ließen es sich Albert und Charlène von Monaco trotz vollem Terminkalender nicht nehmen, die Zwillinge zu begleiten. Vor allem für Charlène eine Herzensangelegenheit, schließlich hatte sie vor zwei Jahren den allerersten Schultag von Jacques und Gabriella verpasst, da sie aufgrund eines langwierigen Hals-Nasen-Ohren-Infekts in Südafrika festsaß.

Glamour, Tränen, Konflikte: Die bewegte Beziehung von Charlène und Albert von Monaco in Bildern Fotostrecke ansehen

Im Anschluss gab Charlène von Monaco der französischen Zeitung Monaco-Matin im Palast ein Interview, in dem die Fürstin Einblicke in den neuen Alltag ihrer Zwillinge gibt. „An diesem Schulanfangsmorgen haben sich Jacques und Gabriella beide sehr darauf gefreut, ihre Freunde nach so langen Ferien wiederzusehen. Es ist auch das erste Mal, dass sie nicht in derselben Klasse sind. Es ist ein großer Schritt für sie“, so Fürstin Charlène, die diese Entscheidung befürwortet. „Wie alle Schüler am ersten Schultag hatten sie große Erwartungen: an die neuen Klassenkameraden, an die Lehrer, daran, was sie an diesem ersten Tag anziehen würden.“

Jeans und Turnschuhe: Monacos Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella im Lässig-Look zurück in der Schule

Fürst Albert hatte sich in diesem Jahr für den ersten Schultag in ein dunkles Jackett, ein weißes Hemd und eine graue Anzughose geworfen, lediglich auf die Krawatte verzichtete das Oberhaupt der Monegassen. Charlène setzte auf einen schwarzen Pullover mit V-Ausschnitt zur knapp 1400 Euro teuren Paisley-Print-Hose von Etro mit weitem Bein. Sehr viel legerer waren da die Zwillinge gekleidet. Das rote Poloshirt mit dem Emblem der Schule ist Teil der Schuluniform, dazu trug Prinzessin Gabriella blaue Jeggings und schwarze Sneaker, Erbprinz Jacques kombinierte sein Shirt mit einer schwarzen Hose und dunkelblauen Sneakern. „Einfach zwei weitere Schulkinder, denen ihre Eltern ein möglichst normales Leben ermöglichen“, lobt eine Userin.

Zu öffentlichen Terminen werden Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella gerne herausgeputzt, am ersten Schultag nach den Sommerferien (rechts) ging es bei den Monegassen weniger förmlich zu. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS/Instagram.com/palaisprincierdemonaco

Im vergangenen Jahr hatte Charlène von Monaco noch auf ihrem eigenen Instagram-Account @HSH Princess Charlene ein Bild der Zwillinge am ersten Schultag gepostet, dazu schrieb sie: „Sie wachsen so schnell.“ Doch inzwischen müssen die Fans auf persönliche Schnappschüsse der Fürstin verzichten, denn im August wurde Charlènes Instagram-Profil kommentarlos gelöscht. Die Fotos von Gabriellas und Jacques erstem Schultag als Drittklässler hat nun der monegassische Palast online gestellt.

Somit ist auch klar, warum die Zwillinge zurückbleiben, wenn Charlène von Monaco nach Südafrika reist. Vom 15. bis 17. September 2023 findet im Sun City Leisure Complex die Water Bike Challenge von Charlènes Stiftung, der Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa (PCMFSA), statt. Fürst Albert wird seine Frau nach Südafrika begleiten, für Jacques und Gabriella sind die Reisestrapazen so kurz nach dem Schulstart jedoch zu viel des Guten, weshalb sie beiden in Monaco die Stellung halten. Verwendete Quellen: pcmfsa.com, Instagram, monacomatin.mc