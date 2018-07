Die Ärzte: Dritter Auftritt im deutschsprachigen Raum 2019 fix

Gemäß den offiziellen Mitteilungen ist klar: Die Ärzte werden 2019 exakt drei Festivalshows im deutschsprachigen Raum geben. Jetzt ist die dritte bekannt.

St. Gallen - „Die ersten und garantiert einzigen Auftritte der Ärzte in Deutschland in 2019 nach sechsjähriger Live-Pause.“ Das hatten die Veranstalter von „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ geschrieben, als sie die Berliner Punkrocker als Headliner für 2019 beim Zwillingsfestival angekündigt hatten.

Eine klare Aussage: Wer 2019 die Ärzte in Deutschland sehen möchte, muss an den Ring oder in den Park fahren. Doch es gibt nun auch noch eine Alternative: Denn wie am Sonntag bekanntgegeben wurde, spielen sie auch im Nachbarland. Genauer gesagt: beim OpenAir St.Gallen.

Auch hier kommt der Begriff „exklusiv“ zur Anwendung - denn das Trio spiele „eine exklusive Schweizer Show im Sittertobel“, heißt es von den Veranstaltern.

Nur drei Festival-Shows von Die Ärzte im deutschsprachigen Raum 2019

Eine exklusive Österreich-Show scheint es nicht zu geben. Denn: „Wir freuen uns, dass Sie 2019 eine von nur drei Festivalshows im deutschen Raum im Sittertobel spielen werden“, schreiben die Schweizer Veranstalter.

Insofern ist klar: Fans der angeblich „besten Band der Welt“ haben drei Chancen, diese 2019 auf einem Festival im deutschsprachigen Raum live zu sehen: bei „Rock am Ring“, „Rock im Park“ sowie in St. Gallen.

Die Ärzte hatten sich in den vergangenen Jahren live sehr rar gemacht - bis auf einzelne Ausnahmen.

lin