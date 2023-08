Fake-Werbung für Abnehmpillen: Estefania Wollny platzt der Kragen

Von: Julia Schöneseiffen

Die Wollnys sind bekannt dafür, offen ihre Meinung zu sagen. Jetzt lässt auch Estefania Wollny ihrem Ärger freien Lauf. Sie wird unfreiwillig als Aushängeschild für Diätpillen-Werbung benutzt.

Köln – Estefania Wollny (21), bekannt aus der TV-Sendung „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“, hat in den vergangenen Jahren merklich abgenommen. Nun teilte die 21-Jährige auf Instagram ihren Ärger darüber, dass einige Unternehmen sie als Werbefigur benutzen – und zwar für Diätpillen.

Estefania Wollny lässt Ärger freiem Lauf: „Das macht mich extrem sauer“

In ihrer Story auf Instagram erklärt Estefania Wollny, dass sie oft persönlich oder auch in Nachrichten gefragt werde, wie die Kapseln denn so seien. Es würden „sehr, sehr viele Fake-Anzeigen rumgehen“. Darin wird behauptet, dass Estefania und ihre Geschwister mit solchen Diätpillen abgenommen hätten. „Das ist Fake, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge!“

„Das macht mich extrem sauer, dass man überhaupt auf die Idee kommt, mit solchen Lügen andere Menschen abzuziehen! Ich habe nie mit solchen Kapseln abgenommen. Es werden Fake-Profile erstellt, nur damit man sowas bewerben kann“, erklärt die 21-Jährige weiter.

Fake-Profile von Estefania Wollny bewerben Diätpillen

„Und es macht mich extrem sauer, dass diese ‚Firmen‘ meinen, mich als Person, meine Bilder, meinen Namen und sonstige Dinge zu benutzen und versuchen andere damit abzuzocken.“ Estefania tue es sehr leid für diejenigen, die sich die Pillen bestellt haben. Ihr Abnahmeweg sei aber ein anderer gewesen: Sie habe auf ihre Ernährung geachtet, Sport getrieben und Kalorien gezählt.

Estefania Wollny wird als Fake-Werbung für Abnehmpillen benutzt. © Instagram/estefaniawollny21

Im Juni hatte Estefania Wollny ihr erstes Konzert gegeben, für das sie allerdings jede Menge Kritik über sich ergehen lassen musste. Auf Instagram schrieben User unter ihre geposteten Videoclips Kommentare wie „Geht‘s noch schlechter?“ oder „Fremdschämen, ehrlich!“. Verwendete Quellen: Instagram/estefaniawollny21