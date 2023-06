Große Sorge um Robbie Williams: „Leblos“ wirkender Sänger muss Konzert abbrechen

Von: Melanie Habeck

Teilen

Eigentlich wirbelt Robbie Williams bei seinen Konzerten energiegeladen über die Bühne. Bei einem Auftritt in den Niederlanden fehlte von seiner quirligen Art jedoch jede Spur: Er musste die Show sogar nach nur drei Songs unterbrechen.

Landgraaf – Im goldenen Glitzeranzug betrat Robbie Williams (49) am Samstagabend im niederländischen Landgraaf die Bühne – das perfekte Outfit für eine ausgelassene Show. Doch beim Pinkpop-Festival fehlte von dieser Dynamik jede Spur: Nach nur drei Songs musste der Sänger seine Performance völlig erschöpft unterbrechen. Die Gesundheit des Chartstürmers gibt nun Anlass zur Sorge.

Robbie Williams braucht Pause: Nach nur drei Songs unterbricht er sein Konzert

Robbie Williams ist neben seinen großen Hits wie „Angels“ auch für seine gute Laune bekannt. Nicht nur bei seinen Konzerten verbreitet der Musiker eine ausgelassene Stimmung, auch bei TV-Auftritten wie bei „Wetten dass..?“ glänzt Robbie Williams mit Gelassenheit. Doch bei seinem Festivalauftritt in Landgraaf zeigte der 49-Jährige nun ein ganz anderes Bild von sich, wie einige Konzertausschnitte bei Twitter zeigen. Nach dem dritten Song legte er kurzerhand eine Pause ein: „Ich bin am Arsch. Es ist Long COVID, okay? Nicht mein Alter“, wandte er sich sichtlich geschwächt ans Publikum.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Wie die niederländische Zeitung Algemeen Dagblatt berichtet, führte Robbie Williams das Konzert nach einer kurzen Pause zwar fort, musste bei seiner Performance aber nahezu vollständig von seinen Background-Sängern und dem Publikum unterstützt werden. Dazu verschaffte sich der Musiker immer wieder Pausen, indem er die Festivalbesucher mit Scherzen und persönlichen Anekdoten belustigte.

Robbie Williams: 25 Jahre als Solokünstler unterwegs Bekannt wurde Robbie Williams als Teil der britischen Boygroup Take That. 1995 verließ der Sänger die Band jedoch – doch seine Erfolgskarriere war noch lange nicht zu Ende. Mit Hits wie „Angels“ und „Feel“ eroberte der Musiker immer wieder die Charts. 2023 feierte er im Rahmen der „XXV“-Tour sein 25. Jubiläum als Solokünstler und machte dabei mit Konzerten in Hamburg, Köln, Frankfurt und Berlin auch Halt in Deutschland.

Long COVID-Symptome: Wie geht‘s mit Robbie Williams weiter?

Nach Ende des Lockdowns in Großbritannien ließ der Sänger zunächst Vorsicht walten: Robbie Williams genoss es, viel Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen. „Lockdown-Robbie lebt eigentlich schon seit 1993 so. Das ist das normale Leben für mich. Ich gehe nicht raus“, erklärte der Sänger 2020 der Deutschen Presse-Agentur. Nur ein Jahr später erwischte es den Chartstürmer dann doch: Gemeinsam mit seiner Familie wurde er während eines Karibik-Urlaubs positiv auf Corona getestet.

Es wird sich zeigen, ob Robbie Williams zukünftig auch mit seinen Long COVID-Symptomen wieder wie gewohnt Vollgas auf der Bühne geben kann. Neben der Musik hat der Brite zuletzt auch mit seiner Kunst für Schlagzeilen gesorgt: Im November 2022 hängte Robbie Williams eins seiner Werke einfach eigenständig in einem Hamburger Hotel auf. Verwendete Quellen: Twitter/Long Covid Advocacy; Algemeen Dagblatt