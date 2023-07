Tokio Hotel bricht Festival-Gig ab, Heidi Klum guckt zu

Der Sänger Bill Kaulitz tritt mit seiner Band „Tokio Hotel“ beim Deichbrand Festival auf. © Lars Penning/dpa

Konzert-Pleite: Die Model-Mama hat sich extra schick gemacht zum Anfeuern, aber die Band kämpft mit technischen Problemen und kann ihr Programm nicht beenden.

Nordholz - Heidi Klum hat ihren Ehemann Tom Kaulitz zum Auftritt seiner Band Tokio Hotel auf das Musikfestival Deichbrand begleitet. Doch die Band hatte am Freitagabend auf dem Festivalgelände am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz (Landkreis Cuxhaven) mit technischen Problemen zu kämpfen und konnte nur einen Teil ihres Programms absolvieren.

„Es tut uns total leid. Wir haben so ein geiles Set für Euch vorbereitet“, sagte Sänger Bill Kaulitz. „Wir sind ja noch nichtmal bei der Hälfte. Aber leider müssen wir gleich runter von der Bühne.“ Dann spielte Tokio Hotel noch den Hit „Durch den Monsun“.

Während der Show, die rund eine Stunde dauern sollte, hatte der Sänger gesagt: „Das ist unser allerallererstes Festival in Deutschland jemals.“ Wegen der Technikprobleme verließen viele Fans dieses Konzert.

Heidi Klum - in schwarz-weißem Outfit und mit großer Sonnenbrille - war mit der Band die Treppen zur Bühne hinaufgegangen. In ihrer Instagram-Story teilte sie danach neben der Bühne aufgenommene Videos.

Die Tickets für das viertägige Deichbrand Festival sind in diesem Jahr laut Veranstalter ausverkauft. Tokio Hotel werden am Samstag auch als Music-Act auf dem Christopher Street Day in Berlin erwartet. dpa