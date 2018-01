Dieser Star ist bald die bestbezahlte Schauspielerin der Welt

25 Millionen Dollar Gage: Ein Hollywood-Star darf sich bald mit dem Titel „bestbezahlte Schauspielerin der Welt“ schmücken.

Los Angeles - Zahltag für Scarlett Johansson: Laut Daily Mail wird die 33-Jährige für den Superheldinnen-Film Black Widow, der 2020 in die Kinos kommen wird, 25 Millionen Dollar kassieren.

Darauf haben sich laut dem Blatt Marvel und Disney geeinigt. Außerdem wird verhandelt, ob Johansson auch als Produzentin des Films aufgeführt wird. Sollte der Film mehr als 900 Millionen Dollar einspielen, würde Johansson noch einen Bonus über sechs weitere Millionen erhalten. Insgesamt würde ihre Gage dann satte 31 Millionen umfassen. Laut Daily Mail gilt dies als sehr wahrscheinlich.

+ Scarlett Johansson als „Black Widow“. © dpa / Marvel

Der Film zeigt Johansson in der Hauptrolle der ehemaligen russischen Spionin Natasha Romanoff. Bisher hatte die „Schwarze Witwe“ in den Avengers-Filmen wie „Marvel‘s The Avengers“ und „The Avengers: The Age of Ultron“ lediglich Nebenrollen.