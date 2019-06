Tödlicher Unfall bei Tangermünde: Kradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Dabei übersah diese einen ihr entgegenkommenden 43-jährigen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Krad die Kreisstraße 1036 / Arneburger Straße aus Richtung Hämerten kommend befuhr.

+ Ein 43-Jähriger verstarb in der Magdeburger Uni-Klinik. © Polizei

Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 43-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber zum Universitätsklinikum nach Magdeburg verbracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Die 60-jährige Unfallbeteiligte erlitt einen Schock und musste am Unfallort medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Arneburger Straße war teilweise voll gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.