Schlamm-Fiasko am Tangermünder Hafen noch nicht ausgestanden

Tangermünde – „Wir sind jetzt alle auf dem gleichen Stand“, erklärt Bürgermeister Jürgen Pyrdok (parteilos) nach der jüngsten Informationsveranstaltung über die mögliche Beseitigung der Schlamminsel im Tangermünder Hafenbecken.

Vereine, Stadträte sowie beteiligte Experten waren für diesen Termin eingeladen und wurden ins Bild gesetzt. Ende Dezember ist das Konzept um die Schlamminsel aus dem Hafenbecken zu entfernen bei der Verwaltung eingegangen (AZ berichtete). Mehr als 70 Seiten galt es zunächst für die Verwaltung durchzuarbeiten.

Weitere Gespräche mit dem Umweltamt, dem Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg, sowie dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz sollen nun folgen, teilt der Stadtchef mit und macht deutlich eine zeitnahe Entscheidung haben zu wollen, wie mit der Situation weiter verfahren werde.

Experten sollen diesen Weg in jedem Fall begleiten. „Das ist mit der rechtlichen Situation sonst nicht zu schultern“, betont Pyrdok. Schon mehrfach wurde klar gemacht: Eben mal so den Hafen ausbaggern und die Sedimente auf einem Feld verteilen, so einfach ginge es dann doch nicht. Die Inhaltstoffe des Schlamms dürften für die Entsorgung nicht ignoriert werden.

Wenn feststünde, wie der Schlamm entfernt werden soll und die rechtliche Zulassung auch mit den beteiligten Behörden geprüft wurde, gelte es die Finanzierung sicher zu stellen. Und die ist in der Tat kein Pappenstiel. Bislang wurde über Kosten zwischen 475 000 und 3,5 Millionen Euro gesprochen. An den Zahlen habe sich nichts verändert, kann Pyrdok nur bedauern. Ob erste Kosten bereits im Haushalt für 2020 verankert werden, ist momentan noch unklar. „Das muss die Entwicklung ergeben“, teilt Pyrdok mit. Feststünde allerdings, dass es sich bei der Bereinigung der Schlamminsel um eine betriebsbedingte Ausgabe für den Haushalt handle. Dafür einen Kredit zu bekommen, sieht das Oberhaupt der Kaiserstadt als eher schwierig an. Ob entsprechende Fördermittel beantragt werden könnten, gelte es noch zu überprüfen. „Niemand ist in der Lage zu sagen, wie es weiter geht“, bedauert Pyrdok.

In der kommenden Woche hält das Thema nun auch den ersten Fachausschuss auf Trapp. Im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus unter Leitung von Hildegard Wynands, soll über das Gutachten zur Hafenschlammentsorgung berichtet werden.

Die Schlamminsel ist inzwischen weit an den Gästesteg des Tangermünder Wassersportvereins herangerückt. Boote können dort schon lange nicht mehr vertäut werden. Die Wiese sperrt die Zufahrt ab.

VON LAURA KÜHN