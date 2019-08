Kaiserstadt hat blaue Post

Lediglich drei solcher historischen Briefkästen im blauen Farbkleid gibt es in der Altmark, zwei davon befinden sich in Tangermünde.

Tangermünde – In Tangermünde ticken die Uhren bekanntlich anders. Die Kaiserstadt ist stolz auf ihr historisches Flair. Darum kommen selbst Weltkonzerne wie die Deutsche Post nicht herum. Der „gelbe Riese“ kommt dort nämlich auch in blau daher.

„Gibt es denn hier keinen Briefkasten?“, sieht man immer wieder Touristen mit dem Postkartengruß in der Hand durch die Altstadt irren. Doch gibt es. Allerdings leuchten die nicht in gewohntem Gelb, sondern sind Blau.

„Gehören die vielleicht einem anderen Anbieter?“, ist selbst Anke Blenn, Pressesprecherin der Deutschen Post AG, zunächst nicht sicher. Nach Rückfrage beim zuständigen Briefzentrum in Magdeburg kennt sie jedoch des Rätsels Lösung: „Die historischen blauen Briefkästen wurden schon vor der Wende von der damaligen Post der DDR angebracht. Zumeist erfolgte dies an Fachwerkhäusern oder wie in Tangermünde am historischen Gebäude ‘Zur Post´. In den meisten Fällen hatten sich die Eigentümer der Immobilien einen solchen historischen Briefkasten gewünscht“, berichtet sie.

Lediglich drei dieser historischen Kästen sind in der Altmark noch zu finden. Neben den beiden in Tangermünde (Lange Straße 4 und 52), steht noch ein Exemplar in Arendsee (Friedensstraße 91). Die „blauen Wunder“ sind allerdings vom Aussterben bedroht und sollten daher pfleglich behandelt werden. Denn: „Aktuell werden solche blauen Kästen nicht mehr neu installiert. Sollte einer der historischen Kästen defekt sein, wird als Ersatz dann ein regulärer gelber Postbriefkasten aufgestellt“, so die Post-Sprecherin.

VON CHRISTIAN WOHLT