Rathaus bereitet Stolpersteinen in Tangermünde den Weg

Von: Marco Hertzfeld

Künstler Gunter Demnig arbeitet in seiner Werkstatt an Stolpersteinen. Der Initiator des Projektes zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus stammt aus Berlin und ist 75 Jahre alt. Sein aktuelles Atelier befindet sich in Hessen. © dpa

Dass in Tangermünde sogenannte Stolpersteine an jüdische Opfer des NS-Regimes erinnern, wird immer wahrscheinlicher. Der Stadtrat kann einen Grundsatzbeschluss fassen und der Initiative damit Rückenwind geben.

Tangermünde – Die Initiative für Stolpersteine in Tangermünde soll Rückenwind erhalten. Der Stadtrat kann eine Verlegung von Gedenktafeln am 27. September grundsätzlich befürworten. Zuvor wird sich der Hauptausschuss am 13. September mit der Beschlussvorlage befassen. Zu möglichen Kosten gibt es keine Angaben. Wer es nicht weiß: Die im Boden verlegten angegossenen Betonwürfel, 96 mal 96 Millimeter, sollen erinnern an Menschen, die in der Nazizeit (1933 bis 1945) verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Oftmals sind damit jüdische Menschen gemeint. Messingtafeln in der Altmark lassen sich unter anderem in Stendal und Osterburg finden. Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig.



Mosaisches Leben lange vielschichtig

In Tangermünde habe es vor dem Übergang der politischen Macht an die Nationalsozialisten eine lebendige jüdische Gemeinschaft gegeben, heißt es im Papier aus dem Haupt- und Personalamt. Diese jüdische Gemeinschaft habe sich „vielschichtig in das gemeindliche und kulturelle Leben“ eingebracht. Genaue Zahlen zu jüdischen Familien sind nicht genannt. Von der mosaischen Tradition in der altmärkischen Elbestadt zeugt heute noch ein Friedhof. Die Stolperstein-Initiative ist vor allem mit einem Namen verbunden. Petra Hoffmann, Lehrerin und Hobbyhistorikerin, treibt das Projekt voran. Sie habe mit viel Geduld und Energie zu den Ereignissen in Tangermünde recherchiert.



Hobbyhistorikerin federführend

Bei den Nachforschungen habe Hoffmann Kontakt zu Hinterbliebenen aufgenommen. „In den Gesprächen mit ihnen kam es zu einem guten Austausch“, schätzt das Rathaus ein. Mit den Stolpersteinen solle an die Opfer der NS-Zeit erinnert werden. Grundsätzlich komme eine Verlegung immer nur dann in Betracht, wenn die verbliebenen Verwandten zustimmten. Und: Derzeit seien in Tangermünde zehn Wohn- und Arbeitsorte bekannt, bei denen eine Zustimmung vorliege. Die Unterlagen zu den Forschungsergebnissen lassen sich laut Beschlusspapier im Büro des Bürgermeisters einsehen. Die AZ hat bereits über Hoffmanns Engagement berichtet, auch regelmäßig über jenes für touristische Stadtführerkinder.



Zehn Anlaufpunkte momentan möglich

Die quadratischen Tafeln auf Beton werden meist vor dem letzten frei gewählten Wohnhaus in das Pflaster oder den Belag des Gehweges eingelassen. Ende Mai 2023 verlegte Demnig Medienberichten zufolge in Nürnberg den 100.000. Stolperstein. Stolpersteine gibt es auch in anderen europäischen Ländern. Zusammen gelten sie als größtes dezentrales Mahnmal der Welt. Das Bücken, um den Text auf der Tafel zu lesen, soll eine symbolische Verbeugung vor den NS-Opfern sein. An dem Konzept gibt es auch Kritik, auf den Namen ermordeter Juden werde regelrecht mit Füßen herumgetreten. Immer wieder einmal werden Tafeln beschmiert, etwa jene an der Hallstraße in Stendal im Februar 2021 (die AZ berichtete).