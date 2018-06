Falscher Staatsanwalt verängstigt 91-Jährige am Telefon

Polizei warnt: Auch Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten im Landkreis

pm/mih Tangermünde. Die Polizei warnt vor telefonischen Betrugsversuchen. Am Mittwochabend gegen 22 Uhr erhielt eine 91-jährige Seniorin in Tangermünde einen Anruf, in dem sich ein unbekannter männlicher Anrufer als Staatsanwalt vorstellte.