Bei Wind und Wetter auf der Brücke der Elbe-Fähre Rogätz

Rund die Hälfte von ihnen sind Pendler.

Seit neun Jahren nutzt Johanna Kunz diese Verbindung zwischen ihrem Wohnort bei Burg und dem Arbeitsplatz im altmärkischen Tangerhütte. Im Vergleich zur Alternativstrecke über die Autobahn 2 spart sie knapp 30 Kilometer. Zeitlich und finanziell mache das zwar nicht viel aus, aber: „Der Vorteil ist die Ruhe und die Gelegenheit zum Abschalten“, sagt die Pädagogin.

+ Die Überfahrt mit der Fähre dauert nur knapp fünf Minuten. In der Sommersaison setzt diese bis zu 80-mal am Tag über die Elbe. © ct-press

Wenn auf der A2 nach Unfällen oder an Baustellen nichts mehr geht, ist es mit der Ruhe am Rogätzer Fähranleger allerdings auch vorbei. Viele Autofahrer, die versuchen, das Schlupfloch zu nutzen, stehen dann in einer Warteschlange und müssen Geduld mitbringen. Deren Frust bekommen die Fährleute zu spüren. Das komme zum Glück nur selten vor, sagt Knuth. Acht Pkw oder sechs Kleintransporter sind das Maximum pro Tour. Knapp fünf Minuten dauert die Überfahrt. Bis zu 80 Mal setzt die Fähre täglich über (in der Sommersaison).