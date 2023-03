Verfahren wegen Totschlags nach Babyfund in Tangerhütte: 40-Jährige festgenommen

Nach dem Fund eines toten Säuglings in Tangerhütte sind die Beschuldigten durch Polizisten der Polizeiinspektion Stendal vorläufig festgenommen worden. Gegen eine 40-Jährige wurde Haftbefehl erlassen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Im Fall des aufgefundenen Säuglings in Tangerhütte wird nach Ergebnis der Obduktion ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags geführt. Aus dem Obduktionsbericht geht hervor, dass der Säugling lebend zur Welt kam und nach Gewalteinwirkung verstarb.

Tangerhütte - Die geführten Ermittlungen führten zu einem 33-jährigen Beschuldigten und einer 40-jährigen Beschuldigten, die in Tangerhütte in einer gemeinsamen Wohnung wohnhaft sind. Am Montagvormittag (27. März) hatte ein zuständiger Mitarbeiter beim Entleeren eines Altkleidercontainers den leblosen Körper des Säuglings aufgefunden.

Die Beschuldigten wurden durch Polizeivollzugsbeamte der Polizeiinspektion Stendal vorläufig festgenommen. Anschließend wurde die Wohnung, aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichtes Stendal mit Unterstützung der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes durchsucht.



Gegen die geständige 40-jährige Beschuldigte, welche einräumt, das Neugeborene allein nach der Geburt in der Wohnung getötet zu haben, wurde am Donnerstag durch die Staatsanwaltschaft Stendal beim zuständigen Haftrichter ein Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags beantragt, der antragsgemäß erlassen wurde. Die Beschuldigte wurde anschließend der zuständigen Haftanstalt zugeführt.