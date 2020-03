Nach geglücktem Saisonstart bleibt der Wildpark Weißewarte geschlossen

Doch jetzt ist auch das größte Naherholungszentrum der Einheitsgemeinde Tangerhütte wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Ein Schlag ins Kontor für das neue Team.

+ Buntes Getümmel herrschte auf dem Spielplatz, der 2019 zum Frühlingserwachen in Schuss gebracht wurde. © Wohlt

Ein Betreiberverein mit zwölf Mitgliedern, dem Fred Stoike vorsteht, hatte zu Monatsbeginn die Anlage übernommen. Unterstützt wird er vom neu aufgestellten 30-köpfigen Förderverein unter Vorsitz von Michael Grupe. Beide waren optimistisch, was die Zukunft angeht. Schon in der Übergangszeit und in den ersten Tagen konnte vieles erreicht werden. Das Wichtigste: „Die Tiere sind gut versorgt“, sagt der Fördervereinschef. Rund 200 Vier- und gefiederte Zweibeiner zählt er zum Bestand. Zwei Tierpfleger und drei weitere Mitarbeiter haben einen festen Arbeitsplatz gefunden.