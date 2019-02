„Dankbar für jeden Helfer“

Tangerhütte – So manch einer hat sich den großen Wahltag am 26. Mai bereits im Kalender markiert. Ortschafts- und Stadträte sollen eine neue Besetzung bekommen, aber auch für den Kreistag und das Europaparlament steht der Urnengang bevor.

Eines ist dabei sicher: Ohne Unterstützer, die die Wahllokale betreuen, würde der Tag nicht funktionieren.

„Wir sind dankbar für jeden Wahlhelfer, der neu dabei ist“, so Einheitsgemeindechef und stellvertretender Wahlleiter Andreas Brohm (parteilos). Viele Voraussetzungen brauchen die Freiwilligen nicht. Mindestens 18 Jahre alt sollten sie sein und immerhin etwas Interesse für die Sache mitbringen. Außerdem darf ihr Name nicht selbst auf dem Wahlzettel stehen. Eine Schulung, bei der die Helfer auf ihre Rolle am Wahltag vorbereitet werden, gebe es dann erst etwa eine Woche vor dem Termin. Dort werde dann erklärt, wie genau ausgezählt wird und was es noch zu berücksichtigen gilt. Bis Mitte Mai können Wahlhelfer sich bei der Stadtverwaltung melden.

Auch wenn das Oberhaupt der Einheitsgemeinde auf zahlreiche neue Gesichter in den Reihen der Wahlhelfer hofft, wird aus Verwaltungskreisen deutlich gemacht, dass es glücklichweise auch einen festen Stamm von Helfern gibt, welche Wahltage wie den 26. Mai regelmäßig unterstützen.

In der Einheitsgemeinde Tangerhütte werden am Tag des Urnengangs von 8 bis 18 Uhr 23 Wahllokale Tür und Tor öffnen. Je Standort werden sechs bis acht Freiwillige benötigt, welche die Prozedur begleiten. Neben dem Auszählen der Stimmen kontrollieren diese auch die Personalausweise und Wahlscheine der Anwohner.

Ganz für lau gehen die Helfer ihren Tätigkeiten übrigens nicht nach. Ein kleines Erfrischungsgeld, über dessen Höhe die Kommune entscheiden kann, wird den fleißigen Freiwilligen für ihren Aufwand gewährt.

VON LAURA KÜHN