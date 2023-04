Tangerhütte und seine Geschichte: Industriekultur macht neugierig

Von: Christian Wohlt

Der kleine Saal im Neuen Schloss war gut gefüllt. Rund 50 Interessenten hörten Bekanntes und Neues. © ct-press (Christian Wohlt)

Voller Saal im Neuen Schloss am vergangenen Sonntag. Rund 50 Interessenten waren der Einladung des Vereins „Aus einem Guss“ und seines Vorsitzenden Frank Dreihaupt zu einer Veranstaltung rund um die Geschichte des Werkes und des Ortes Tangerhütte gefolgt. Anlass war der Tag der Industriekultur, der an diesem Termin bundesweit begangen wurde.

Historiker Mathias Tullner nahm die Gäste mit in die Zeit der industriellen Revolution. © ct-press (Christian Wohlt)

Tangerhütte – In drei Vorträgen ging es direkt und indirekt um die Entwicklung vom kleinen Bauerndorf zur jüngsten Stadt der Altmark. Prof. Rüdiger Bähr sprach zum Thema „Hermann Gruson und das eigentümliche Eisen“. Heinz Möller befasst sich mit der Geschichte der Holzindustrie Tangerhütte und dem früheren Schießplatz auf dem Gelände an der Birkholzer Chaussee. Gewohnt launig war der Vortrag von Mathias Tullner, Sachsen-Anhalts wohl bekanntestem Historiker, der sich mit dem Thema „Tangerhütte und die Industrialisierung des Mittelelbegebietes“ befasste. Die Gäste hörten so manches Bekanntes, aber auch viel Neues über die Entwicklung des Ortes seit der Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Neben dem kleinen Dorf Vaethen, das gerade mal 350 Einwohner zählte, wuchs mit der Hütte am Tanger ein Industriestandort, dessen Produkte in alle Welt gingen. Interessant dabei, dass die Bauern dem modernen Werk zunächst skeptisch gegenüberstanden. Die Arbeiter wurden aus anderen Gegenden angeworben. Der Bau der Eisenbahnstrecke brachte einen bedeutenden Entwicklungsschub. Schließlich wurde Tangerhütte unter dem heute bekannten Namen 1935 zur Stadt.



Große Pläne: Aus der ehemaligen Lehrwerkstatt der Hütte soll ein Vereinshaus entstehen. © ct-press (Christian Wohlt)

Neben den wissenschaftlichen Vorträgen wurden auch die Erkenntnisse von Schülern des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde vorgestellt. Sie hatten sich in einer Jahresarbeit mit der Stadtentwicklung und der Industrie Tangerhüttes befasst. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, mit den Referenten ins Gespräch zu kommen. Das MDR-Fernsehen wird voraussichtlich am Donnerstag, 20. April, ab 19 Uhr in der Sendung „Sachsen-Anhalt heute“ über den Verein „Aus einem Guss“ und den Tag der Industriekultur in Tangerhütte berichten.