Bald Besuch aus Lüderitz in Lüderitz: Bürgermeister lädt Delegation aus Namibia in die Altmark ein

Von: Christian Wohlt

Andreas Brohm, Edith Braun und Sarah Giese (v. l.) reisten nach Afrika, um die Kontakte zwischen Lüderitz und Lüderitz zu vertiefen. Dazu gehörte auch ein Treffen im Town Council, dem Stadtrat des afrikanischen Lüderitz. © ct-press (Christian Wohlt)

Es wäre ein großes Ereignis für ein kleines Dorf. Das altmärkische Lüderitz erwartet Gäste aus Afrika. Tangerhüttes Einheitsgemeindebürgermeister Andreas Brohm (parteilos) hat jetzt offiziell eine Delegation aus der gleichnamigen Hafenstadt in Namibia eingeladen, wie er jetzt im Stadtrat berichtete.

Zwei Bürgermeisterinnen von Lüderitz: Anne-Marie Hartzenberg (l.) und Edith Braun. © ct-press (Christian Wohlt)

Lüderitz/Lüderitz – Im September, so seine Vorstellung, soll sie in der Altmark empfangen werden. Für den Besuch will ein „Organisationskomitee“ rund um Ortsbürgermeisterin Edith Braun ein attraktives Programm stricken. Es wäre das zweite persönliche Treffen von offiziellen Vertretern beider Kommunen. Unterstützt wird die Partnerschaft durch das Bundesprogramm „Engagement Global“ des Bundesentwicklungshilfeministeriums, das im vergangenen Jahr ein erstes Treffen in Namibia finanziert hatte. Anfang November weilten der Einheitsgemeindebürgermeister, die Ortsbürgermeisterin und die Leiterin der Lüderitzer Grundschule, Sarah Giese, zu einer Konferenz in der namibischen Hauptstadt Windhoek. Dort trafen sich Vertreter deutscher Kommunen mit ihren namibischen Partnern. Für die Altmärker stand natürlich auch ein Besuch im 800 Kilometer von der Hauptstadt entfernten Lüderitz auf dem Programm.



Zeichen gesetzt: Das Partnerschaftsschild in der Altmark. © Wolfgang Benndorf

Dort wurde nach jahrelanger loser Verbindung die Möglichkeit einer engeren Zusammenarbeit ausgelotet. Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Tangerhütte und das Town Council von Lüderitz (Namibia) hatten 2018 den Ausbau der Beziehungen beschlossen. Seitdem gab es eine Reihe von Kontakten, meist auf privater Ebene. Bisheriger Höhepunkt war 2019 das gefeierte Konzert eines namibischen Chores in der Dorfkirche des altmärkischen Lüderitz. Die Hafenstadt in Namibia ist nach dem deutschen Kaufmann Adolf Lüderitz benannt. Neben dem Fischfang zählt der Tourismus zu den wichtigsten Einnahmequellen. Obwohl nur noch knapp 50 Deutschsprachige dort leben, prägt die deutsche Kultur bis heute den Ort. Der Name und die Architektur sind in Namibia einmalig. Auch in Lüderitz wurden durch die deutsche Kolonialmacht schreckliche Verbrechen begangen. Es gibt daher Bestrebungen, den Ortsnamen zu ändern.