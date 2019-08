Zettel bleibt üppig: Stadt Stendal erledigt dringende Arbeiten in den Schulferien

In vielen Schulen deutschlandweit ist in den vergangenen Wochen geschraubt und gehämmert worden. In den Ferien kann eine Menge erledigt werden.

Stendal – Sie haben in den Schulferien freie Bahn und die Auftragsbücher für kleinere bis mittlere Projekte sind in dieser Zeit traditionell besonders gut gefüllt.

Auf der Liste der Stadt stand dieses Mal ein gutes halbes Dutzend Vorhaben, einige davon sind noch nicht ganz abgeschlossen.

Handwerker haben in den vergangenen sechs Wochen beispielsweise einen Raum für Werkunterricht in der Grundschule Am Stadtsee in Stendal saniert. Kostenpunkt: circa 8000 Euro. Dabei ging es laut Stadtsprecher Philipp Krüger vor allem darum, durch Feuchtigkeit entstandene Schäden zu beseitigen. Das neue Schuljahr in Sachsen-Anhalt ist erst wenige Tage alt und beginnt in dieser Woche erst so richtig.

Im Hortbereich der Grundschule Juri Gagarin in Stendal sind für circa 5000 Euro Malerarbeiten erledigt worden. In der Stendaler Ganztagsgrundschule werden seit Längerem unter anderem die Sanitäranlagen erneuert. In den Ferien wurden nicht zuletzt Flur und zwei Klassenräume in der obersten Etage gemalert. Allein in dieser Zeit flossen an die 85 000 Euro in das Objekt an der Goethestraße. Die Grundschule Nord bekommt einen neuen Bodenbelag, die Arbeiten sind noch nicht ganz beendet. Die Kosten liegen aktuell bei circa 75 000 Euro. Im Mädchen-WC der Stendaler Schule Petrikirchhof sind die Fliesen erneuert worden. Die Ausgaben der Einheitsgemeinde liegen dort bei etwa 3000 Euro.

Handwerker seien Jahr für Jahr in Ferien besonders gefragt, das sei im Sommer 2019 nicht anders gewesen. Gerade bei kurzfristigen Maßnahmen sei die Umsetzung schwierig, heißt es aus dem Rathaus. Es gebe nun einmal einen „konzentrierten und erhöhten Bedarf an Handwerkerleistungen in der Ferienzeit“. Die Firmen, so Krüger, scheinen stark ausgelastet, die Kapazitäten in der Region dann doch begrenzt. „Seitens des Bauamtes wird versucht, dem entgegenzuwirken, indem für die Ferienzeit geplante Maßnahmen mit ausreichendem Planungsvorlauf von bis zu sechs Monaten vorbereitet und ausgeschrieben werden.“ Auch das Baumaterial müsse punktgenau zur Verfügung stehen.

Die Petrikirchhof-Grundschule bleibt das Sorgenkind der Einheitsgemeinde. Das Gebäude ist marode und platzt aus allen Nähten. Die „bekannten Defizite“ sollen bekanntlich mit einem Neubau an in der Haferbreite ausgeglichen werden. Der Start des Projektes ist immer wieder nach hinten verschoben worden. Aktuell ist von einem Baubeginn im Frühjahr 2020 die Rede. Wahrscheinlich irgendwann 2022 könnten Schüler und Lehrer den neuen Komplex beziehen. Es wird mit Ausgaben in Höhe von circa 5,1 Millionen Euro gerechnet. Abgesehen von diesem Fall begreife das Bauamt die Grundschulen der Einheitsgemeinde Stendal gut bis sehr gut aufgestellt, übermittelt Krüger.

Die Petrikirchhof-Schule ist das Großprojekt der nächsten Zeit. Es gibt noch weitere Vorhaben, einige Beispiele: Die Grundschule in Börgitz soll energetisch modernisiert werden, über Stark III. Der Förderbescheid nennt eine Summe von circa 176 000 Euro. Ähnliche Arbeiten sollen dort im Kita-Bereich erledigt werden. Eine größere Aufgabe steht in der Gagarin-Schule an, der Bodenbelag in den Klassenzimmern und den Fluren soll erneuert werden, jährlich auf einer Etage. Je Haushaltsjahr stünden dafür an die 40 000 Euro zur Verfügung, informiert Stadtsprecher Krüger weiter auf Nachfrage der AZ. Und im Haupteingangsbereich der Grundschule Am Stadtsee sollen die Glasdächer für 10 000 Euro instand gesetzt werden.

VON MARCO HERTZFELD