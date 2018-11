„Es ist an der Zeit“ – Schluss mit Gebühren?

Straßenausbaubeiträge sind eine Kommunalabgabe, die für bestimmte Maßnahmen des Straßenbaus erhoben werden. Eine Volksinitiative in Brandenburg kämpft für die Abschaffung der Gebühren. Auch in Osterburg gibt es solche Pläne.

Stendal. Es gibt sicher schönere Begriffe in der deutschen Sprache als das Wort „Straßenausbaubeiträge“. Abgesehen von seinem Klang dürfte auch dessen Bedeutung für viele Bundesbürger negativ behaftet sein.

So auch für die Mitglieder der Stadtratsfraktion Linke/Bündnisgrüne in Stendal: „Bei der Erhebung der Straßenausbaubeiträge entstehen immer wieder Ungerechtigkeiten und unbillige Härten gegenüber den Bürgern“, formuliert Fraktionsvorsitzender Joachim Röxe in einem Antrag an den Stadtrat.

Er fordert Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) dazu auf, sich bei der Landesregierung für die Abschaffung der Gebühren in Sachsen-Anhalt stark zu machen.

Die Erhebung der Straßenausbaubeiträge steht in vielen Bundesländern in der Kritik. In Bayern wurden die Geldforderungen bereits rückwirkend zum 1. Januar 2018 abgeschafft. Im Freistaat Thüringen wird diese Abschaffung bis zum Jahr 2019 geprüft. Auch andere Bundesländer prüfen die Möglichkeit der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Für Röxe aus gutem Grund: „Zum Teil müssen die Bürger unverhältnismäßig viel Geld für öffentliche Anlagen an ihren Grundstücken zahlen, die sie selbst nur zum Bruchteil nutzen.“ Zudem würden Steuereinnahmen beim Bund, den Ländern und den Kommunen in den vergangenen Jahren „reichlich sprießen“, argumentiert der Fraktionschef und stellt klar: „Wir finden, dass es an der Zeit ist, den Bürger von der Abgabelast zu entlasten.“

Der Antrag wird in der kommenden Sitzung des Hauptausschusses am Montag, 19. November, beraten. Die endgültige Entscheidung obliegt dem Stadtrat.

Von Charlotta Spöring