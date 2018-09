Griff nach der Holzlatte: „Wollte mich nur wehren“

Stendal/Gardelegen. Eine Auseinandersetzung in der Nacht des 9. Septembers 2016 endete für einen Restaurantbesitzer aus Stendal mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus.

Verantwortlich für seinen Zustand sollen zwei junge Männer aus Gardelegen sein – ein 25-Jähriger und sein 20 Jahre junger Cousin. Beide müssen sich seit gestern vor der Jugendkammer des Stendaler Landgerichts verantworten.

„Das ist völlig falsch“, sagte der 25-Jährige gestern, nachdem die Anklageschrift verlesen wurde. Der Tatvorwurf lautet versuchter Totschlag. Die Männer sollen dem Geschädigten aufgelauert und ihn mit den Fäusten und einer Dachlatte schwer verletzt haben.

Schenkt man den beiden Angeklagten Glauben, hat sich in jener Nacht jedoch etwas völlig anderes abgespielt: Nach zahlreichen Drinks in der Stendaler Innenstadt haben sich die beiden jungen Männer in Richtung Bahnhof aufgemacht. Kurz vor ihrem Ziel habe sich der Jüngere von ihnen an der Beleuchtung eines in der Bahnhofstraße befindlichen Lokals zu schaffen gemacht. Nach einigen Metern zu Fuß habe er die gestohlene Lampe aber wieder zurückbringen wollen, weshalb er sich für kurze Zeit von seinem Wegbegleiter entfernt habe.

Der Restaurantbesitzer, der das Prozedere scheinbar vom Fenster aus beobachtet hatte, sei plötzlich vor dem Älteren der beiden aufgetaucht, in der Hand einen langen Metallwinkel. „Ich habe noch versucht, das Ganze friedlich zu klären, aber da hat er schon nach meinem Kopf geschlagen“, berichtete der 25-Jährige. Nachdem der aufgebrachte Wirt ihn ein zweites Mal geschlagen habe, habe er nach einer Holzlatte gegriffen, die an einer Reklametafel angebracht war, und damit das Knie des Manns getroffen. „Dann hat er mir gegen die Schläfe geschlagen und ich bin zusammengesackt“, soweit die Wahrnehmung des älteren Angeklagten. Was sich danach ereignete, habe er nicht mitbekommen. Der 20-Jährige, der zunächst Distanz bewahrt hatte, sei nach eigener Aussage plötzlich selbst zur Zielscheibe des Wirtes geworden. „Ich habe mich umgedreht und nach der Holzlatte gegriffen, um mich zu wehren“, so seine Worte. Mit der Holzlatte habe er, ohne sich seinem Gegner zuzuwenden, zugeschlagen, dann sei er geflüchtet. Erst von Weitem habe er gesehen, dass der Mann auf dem Boden lag.

Der geschädigte Restaurantbesitzer soll sich am 17. Oktober im Landgericht zur Sache äußern.

Von Charlotta Spöring