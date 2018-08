Wohnhausbrand in Stendal: 47-Jähriger stirbt in Rauch und Flammen

Der Mann konnte am Samstagabend nur noch tot aus seiner Wohnung in Stendal geborgen werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

mdk/pm Stendal. Feuerwehreinsatz am Sonnabend gegen 18.15 Uhr in Stendal an der Hans-Schomburgk-Straße. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit fünf Etagen. Die betroffene Wohnung befindet sich mittig in der obersten Etage.

Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einem Vollbrand in der Wohnung eines 47-jährigen Mieters. Im Zuge der Löscharbeiten wurde das Opfer im Bereich der Küche leblos aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Wegen starker Rauch- und Hitzeentwicklung wurden zunächst alle Personen aus dem Gebäude evakuiert. Eine 86-Jährige erlitt einen Schock und wurde vor Ort von einem Rettungsteam betreut.

Der Sachschaden wird auf etwa 34.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Stendal war mit 31 Personen im Einsatz. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen.