Widerstand wird massiver

mei Stendal. Das umstrittene Großprojekt 380 Kilovolt-Stromtrasse im Landkreis Stendal geht in eine neue Phase: Netzbetreiber „50Hertz“ hat beim Landesverwaltungsamt das sogenannte Planfeststellungsverfahren für den Bau beantragt.

Geplant sind 60 und 70 Meter hohe Masten auf der Trasse der bisherigen 220 kV-Stromleitung. Das Projekt trifft unter anderem in Seehausen auf Ablehnung. Auch die Linken und Grünen im Stendaler Kreistag halten die Trasse für eine „erhebliche Belastung für die Lebensqualität der Menschen, für das Landschaftsbild, für Natur und Umwelt“.

In Seehausen leben einige Einwohner im Abstand von 52 bis 220 Metern von den künftigen Riesenmasten entfernt. Das moniert die Stadt Seehausen in ihrer Stellungnahme. Sie fordert eine Verschiebung der Trasse und außerdem, dass als Alternative Erdkabel geprüft werden.

Die Fraktion Grüne/Linke will am morgigen Donnerstag im Kreistag beantragen, dass die Planung in den Fachausschüssen vorgestellt und die Stellungnahme des Landkreises in den Ausschüssen beraten wird. Unter anderem verweisen Susanne Bohlander (Grüne) und Dr. Helga Paschke (Linke) darauf, dass Stromleitungen mit Mittelspannung (110 kV-Leitungen) seit Jahren nur noch als Erdkabel verlegt werden und dass dabei die Querung von Flüssen offenbar kein Problem ist. Als Beispiel wird die Stromleitung zwischen Sandau und Büttnershof per Erdkabel unter der Elbe genannt. Außerdem seien unterirdische Leitungen auch besser vor Wetterschäden wie Sturm geschützt.

„Bayern, Thüringen, und andere Bundesländer haben uns gezeigt, was möglich ist, wenn man Forderungen stellt“, hofft Susanne Bohlander auf eine entsprechende Resonanz im Kreistag.