VW-Mitarbeiter fühlen sich von der Schiene gedrängt

Stendal. „Wir fühlen uns wie auf dem Abstellgleis.“ Für den äußerst holprigen Start des Bahnunternehmens Abellio im Norden Sachsen-Anhalts hat Ralf Rohloff kein Verständnis. „Verspätungen und Zugausfälle sind an der Tagesordnung“, schimpft auch Doreen Eichmann.

„Die Firma hatte genug Zeit, ausreichend Lokführer und anderes Personal zu finden oder auszubilden“, glaubt Martin Schulz. „Sie muss den Vertrag einhalten oder die Strecke wieder abgeben“, findet Wolfgang Hofmann. Holger Gehe und Andreas Kersten sehen das Land in der Verantwortung, die Reißleine zu ziehen. Allesamt arbeiten die Stendaler im VW-Werk in Wolfsburg und pendeln mitunter sogar am Wochenende hin und her.

Seit dem Fahrplanwechsel ab 9. Dezember will Abellio, Tochter der niederländischen Staatseisenbahn, auch in der Altmark und darüber hinaus mitmischen. Doch eigentlich schon von Anfang an hat es Kritik von Fahrgästen gehagelt. „Ich stieg in den Zug um 4.25 Uhr und der Fahrer sagte, es geht nur bis Gardelegen. Ob es dann Schienenersatzverkehr bis Wolfsburg gibt, das wusste er nicht“, schildert Rohloff nur ein Beispiel für „Pleiten, Pech und Pannen“. Er nahm notgedrungen den ICE und wusste, dass dieser laut Fahrplan einige Minuten später als der Regionalzug ankommen wird. „Das gab natürlich Ärger am Band. Jede Minute zählt bei einem Autobauer und kann richtig teuer werden.“ Der Zug um 20.06 Uhr zur Spätschicht fiel gleich mehrmals ganz aus.

Die Kollegen haben alle ein sogenanntes Jobticket in der Tasche, es kostet sie 210 Euro monatlich. „Wenn ich anders als geplant das Auto nehmen muss, habe ich Mehrkosten“, macht sich Schulz Luft. „Nachweise über Verspätungen und Zugausfälle für mögliche Entschädigungen zu bekommen, ist schwierig. Es gibt keine Servicepunkte, keine Durchsagen auf dem Bahnhof. Und die Deutsche Bahn sagt ja zurecht, es handelt sich um einen Fremd-anbieter und sie sei nicht zuständig“, berichtet Eichmann.

Das Jobticket gehe auf eine Vereinbarung zwischen Bahn und Betrieben zurück, auch Abellio halte daran fest. „Das Ganze sollte vor allem auch den Arbeitsweg sicherer machen. Die Menschen aus dem Auto von der Straße auf die Schiene zu holen“, erinnert Gehe. Schließlich werde im Volkswagen-Werk im Dreischichtsystem gearbeitet und die Kollegen seien oft im Dunkeln sowie bei Wind und Wetter auf Achse. Knapp 90 Kilometer sind es bis Wolfsburg. „Mehr als 100 Pendler aus Stendal und Umgebung sind betroffen, sie alle brauchen den Zug.“

Wie hoch die Ausfallquote ist, darüber möchte Matthias Neumann nicht reden. Der Abbelio-Sprecher gegenüber der AZ: „Wichtig ist doch, dass wir mit Hochdruck an der Beseitigung der Probleme arbeiten. Gerade zwischen Stendal und Wolfsburg fielen verschiedene Züge aus, das stimmt. Und wahrscheinlich wird sich daran leider bis Jahresende nicht viel ändern lassen.“ Die Gründe scheinen altbekannt: Abellio fehlen in ganz Sachsen-Anhalt Lokführer. „25 Mitarbeiter befindet sich noch in der Ausbildung.“ Frühestens irgendwann im Frühjahr könnten sie einsatzbereit sein. „Wir sind auch so ständig auf der Suche nach neuen Kollegen“, beteuert Neumann. Hinzu kommt: „Wir haben die Großbaustelle am Knotenpunkt Magdeburg und die Auswirkungen auf unsere Abläufe unterschätzt.“

Von Marco Hertzfeld