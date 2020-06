Vorschläge zum Klimaschutz

Fridays for Future: Landkreis Stendal soll mit gutem Beispiel vorangehen

+ © Hartmann, Stefan Die Mitglieder von Fridays for Future, wie die Stendalerin Isabella Lang auf dem Marktplatz, machen regelmäßig auf den Klimawandel aufmerksam. Foto: Hartmann/Archiv © Hartmann, Stefan

Stendal – In der heutigen Gesellschaft verstehe man unter „nachhaltiger Produktion und nachhaltigem Konsum“ ein Luxus-Produkt, das man sich leiste, um sein Gewissen zu beruhigen, ist im Forderungskatalog der Gruppe Fridays for Future Stendal zu lesen, den sie in der vergangenen Woche dem Landrat Patrick Puhlmann (SPD) überreichte (AZ berichtete).