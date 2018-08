„Vors Loch geschoben“

Stendal. Als „bizarr und bezeichnend zugleich“ wertet die AfD das Schweigen des ehemaligen Stendaler CDU-Kreisvorsitzenden Wolfgang Kühnel (64) im Untersuchungsausschuss des Landtages zum Wahlfälschungsskandal von 2014.

Kühnel weigere sich „mit Händen und Füßen, an der Wahrheitsfindung mitzuwirken“, konstatiert Daniel Roi, kommunalpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion. Für die Linken ist es „unerklärlich“, weshalb die Staatsanwaltschaft seinerzeit die Ermittlungen gegen Kühnel vorläufig eingestellt hatte. Landtagsmitglied Wulf Gallert (Linke) verweist in diesem Zusammenhang auf Äußerungen des Anwalts von Holger Gebhardt, welcher vor einem Jahr wegen Wahlfälschung verurteilt wurde und im Gefängnis sitzt. Der Jurist hat der Stadt Stendal im Auftrag seines Mandanten mitgeteilt, dass Wolfgang Kühnel Gebhardts Handlungen „unterstützt und angeleitet“ habe. Dies bestätigte die Stadt Stendal auf Nachfrage der AZ. So will Gebhardt einen Ordner mit vorbereiteten Adressen von Wolfgang Kühnel bezogen haben.

Das Landgericht hatte es als erwiesen angesehen, dass der ehemalige Stendaler CDU-Stadtrat Holger Gebhardt Briefwahlunterlagen im großen Stil manipuliert hatte. Der Mittvierziger trat seine zweieinhalbjährige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg am 25. Oktober 2017 an. Das Urteil war am 15. März des gleichen Jahres verhängt worden.

Schon damals fiel der Name Kühnel häufiger in diesem Zusammenhang, aber der damalige CDU-Kreischef verweigerte jede Aussage und bleibt seiner Linie weiter treu. Sein Anwalt begründete dies damit, dass sich Kühnel mit jeder Antwort strafrechtlichen Konsequenten aussetzen würde.

Die Stadt Stendal setzt sich derweil zivilrechtlich mit Holger Gebhardt auseinander. Sie macht Schadensersatzansprüche wegen Fälschung der Kommunalwahl im Verfahren des Landgerichts geltend. Den Hinweis von Gebhardts Anwalt, dass Gebhardt von Kühnel „unterstützt und angeleitet“ worden sei, gab die Stadt an die Staatsanwaltschaft Stendal und den Ausschussvorsitzenden des 16. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Landtages von Sachsen-Anhalt weiter, bestätigte Pressesprecher Philipp Krüger auf AZ-Anfrage.

Brisant sind die Aussagen von Gebhardts Lebensgefährtin, die vor dem Untersuchungsausschuss aussagte, dass „die Großen immer die Kleinen opfern“. Sie habe Angst, „die Großen“ zu benennen. Gebhardt sei „vors Loch geschoben“ worden.

Von Ulrike Meineke