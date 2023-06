Vor zehn Jahren brach der Deich bei Fischbeck: Das Wasser kam schnell und blieb lange

Von: Christian Wohlt

Teilen

Im Dauereinsatz warfen Hubschrauber Sandsäcke ab. Fast hilflos wirkt diese Szenerie in Anbetracht der riesigen Wassermassen, die sich gnadenlos über die Heimat Tausender Menschen ergossen. © ct-press (Christian Wohlt)

Der gesamte Frühling 2013 war in Zentraleuropa verregnet, und er hatte spät begonnen. Der Mai war gebietsweise der niederschlagreichste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Ein Tiefdruckkomplex (Christopher/Dominik) hatte sich in der letzten Mai-Dekade über Mitteleuropa ausgebildet, unmittelbar gefolgt von Frederik/Günther.

Rund 90 Meter breit war am Ende das Leck, durch das bis zu 1000 Kubikmeter Wasser pro Sekunden strömten. © ct-press (Christian Wohlt)

Landkreis Stendal/Fischbeck – Enorme Niederschläge gab es im Nordstau der Alpen und auch im Erzgebirge-Sudeten-Bogen. Nicht nur von dort aus rollte eine Hochwasserwelle auf den Landkreis Stendal zu. Anders als bei dem Elbhochwasser 2002 kam diesmal noch das massive Saale-Hochwasser hinzu. Auch die Havel führt Hochwasser, sodass man in Havelberg schnell noch Dämme aufzustocken versuchte.



Gemeinsam sind wir stark: Binnen kürzester Zeit organisierten Einwohner und zum Teil von weit her angereiste Freiwillige den Bau von Sandbarrieren. © ct-press (Christian Wohlt)

Entlang der Elbe wurde ab dem 5. Juni Katastrophenalarm ausgelöst. Im Landkreis Stendal nahm ein Krisenstab seine Arbeit auf. Am Morgen des 7. Juni wurde in Magdeburg der Höchststand des Elbehochwassers von 2002 (6,72 Meter) erreicht und im Laufe des Tages bei weitem überschritten. Am Morgen des 9. Juni wurde die Zugverbindung Richtung Berlin in Magdeburg unterbrochen, da die Strecke über die Elbe gesperrt werden musste. Auch die ICE-Strecke über Stendal wurde später gesperrt und blieb es fast ein halbes Jahr lang.



Einem Befreiungsschlag glich die Sprengung der drei Schuten, mit denen das Leck zunächst so verkleinert wurde, dass später eine Abdichtung möglich war. © ct-press (Christian Wohlt)

Der Höchststand der Elbe wurde in Magdeburg am 9. Juni bei 7,48 Meter gemessen, 76 Zentimeter höher als im Jahr 2002. Der Tanger staute zurück und breitete sich in seiner Niederung aus. Das Wasser machte erst in Weißewarte Halt. In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni brach dann der Elbdeich bei Fischbeck. Weite Teile des Elbe-Havel-Winkels wurden überflutet. Die Katastrophe führte gleichzeitig aber an anderen Stellen der Elbe zu einem leichten Absenken des Wasserpegels. Das Wasser fraß sich unaufhaltsam voran. „Land unter!“, hieß es auch in Schönhausen und Klietz. Ab dem 12. Juni musste Wust evakuiert werden, da der Ort trotz der Entfernung von neun Kilometern zur Elbe nicht mehr zu schützen sei.



Vier Worte, die alles sagen. Es kamen Helfer und es gingen Freunde. © ct-press (Christian Wohlt)

In einem Husarenstück wurden am 15. Juni zwei Schuten vor der Deichbruchstelle durch Sprengen versenkt, um somit das etwa 90 Meter breite Leck im Deich zu verkleinern und es danach leichter schließen zu können. Zwei Tage später wurde dort eine dritte Schute auf Grund gesetzt.



Dieses Denkmal erinnert seit Juni 2019 an die dramatischen Ereignisse am Deich. Es wurde im Rahmen eines Ideenwettbewerbs von Sven Trocha entworfen. © ct-press (Christian Wohlt)

Das Wasser kam schnell und es blieb lange. Tagelang strömten bis zu 1000 Kubikmeter je Sekunde aus und überfluteten im Elbe-Havel-Winkel etwa 220 Quadratkilometer, am 17. Juni waren bereits weniger als 145 Quadratkilometer noch von Wasser bedeckt. Ein Deich bei Hohengöhren war am Nachmittag des 10. Juni aufgegeben worden, nachdem er abgerutscht war. Er hielt den Wassermassen dennoch stand und brach nicht.