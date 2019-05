Verstorbener Tilman Tögel bleibt Kandidat für den Stendaler Kreistag

Magdeburg/Stendal – Der Wahlkampf für die Kommunal- und Europawahlen läuft, die Vorbereitungen für die Stimmabgabe ebenso. Jetzt sollte nichts mehr schief gehen. Form, Fristen und Ablauf sind bis ins Detail im Wahlgesetz festgelegt.

Selbst an scheinbar „Unvorhersehbares“ ist gedacht. Was passiert zum Beispiel, wenn ein Kandidat kurz vor der Wahl stirbt?

Im Landkreis Stendal ist das jetzt mit dem Tod von Tilman Tögel eingetreten. Der SPD-Politiker war als Kandidat für den Kreistag aufgestellt.

„Nach Paragraf 25 Absatz 3 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt bleibt der Tod eines Kandidaten kurz vor der Wahl auf die Durchführung der Wahl ohne Einfluss“, teilt die Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin auf Nachfrage der Altmark-Zeitung schriftlich mit. „Stirbt ein Bewerber vor Ablauf der Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge, also vor dem 18. März 2019, 18 Uhr, so wird er auf dem Wahlvorschlag gestrichen und die nachfolgenden Bewerber rücken auf“, heißt es weiter.

Diese Frist ist jedoch im aktuellen Fall überschritten. Tögel verstarb Anfang April. Somit bleibt er als Kandidat auf dem Wahlzettel für die Stendaler Kreistagswahl und kann auch angekreuzt werden. „Bei der Zuweisung der Sitze an die Bewerber scheidet der verstorbene Bewerber aus“, so die Information aus dem Landeswahlbüro.

„Diese Stimmen sind gültig und nicht verloren“, stellt Stendals Kreiswahlleiter Denis Gruber klar. Sie kommen der Liste zu Gute, in welcher der Verstorbene angetreten war, in diesem Fall also der SPD. Entfalle auf einen verstorbenen Bewerber ein Mandat, rücke der Bewerber mit der nächstniedrigen Stimmenzahl an seine Stelle.

Laut wahlrechtlichen Vorschriften bestehe keine Informationspflicht über den Tod des Bewerbers. Es gibt keinen Hinweis auf dem Wahlzettel oder im Wahllokal. Die Bürger sind also gefragt, sich selbst über den aktuellen Stand der Kandidatenliste zu informieren. Zeitungleser sind hier klar im Vorteil.

VON CHRISTIAN WOHLT