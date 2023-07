Unwetter stört den Frieden in Stendal

Von: Marco Hertzfeld

Unglücklich geparkt: Gleich mehrere Dachziegel von Marienkirche oder einem anderen Gebäude im Zentrum der Stadt sind auf der Frontscheibe dieses Wagens gelandet. © Hertzfeld, Marco

Unwetter stört den Frieden in Stendal: Bei Absperrungen und Aufräumaktionen sind Feuerwehrleute offenbar von uneinsichtigen Bürgern beleidigt und bedroht worden. Ein Mann schafft es in den Polizeibericht.

Stendal – Starkregen, Hagel und heftige Luftzüge haben Stendal mitten in der Nacht getroffen. Am Mittwoch gegen 3.50 Uhr ging ein kurzes und folgenreiches Unwetter auf die altmärkische Kreisstadt nieder. Ein Feuerwehrmann, der noch Stunden danach das Zentrum absperren half, sprach gegenüber der AZ von einer Windhose oder Ähnlichem. Und: „Ehrlich, mir steckt der Schreck noch in den Knochen.“ Über Verletzte oder gar Tote ist bislang nichts bekannt. Die Aufräumarbeiten dauerten etliche Stunden, und dabei gerieten Einsatzkräfte und uneinsichtige Bürger aneinander. Schäden gab es an Marienkirche und Rathaus. Mehrere Dachziegel zerstörten die Scheibe eines Pkw nahe dem Markt. Bäume litten nicht zuletzt auf Winckelmannplatz und am Stadtsee.



Die Feuerwehr hat den Marktbereich und Teile der Einkaufsmeile Breite Straße abgesperrt. Zum Nachmittag hin sollte alles wieder frei sein, so zumindest die Prognose. © Hertzfeld, Marco

Stadtsprecher Philipp Krüger kann eine Windhose nicht bestätigen. „Uns liegt nur einer Unwetterwarnung vor starkem Gewitter vor.“ Seit 4.15 Uhr war die Feuerwehr mit circa 50 Leuten im Einsatz. Neben den Sturmschäden gab es einen Balkonbrand in Stendal und einen Entstehungsbrand in Heeren. Eine erste Gewitterbilanz: „Schäden an Gebäuden in der Innenstadt und viele zerstörte Bäume am Ostwall, August-Bebel-Park.“ Dachziegel und Äste sowie mitunter ganze Bäume wurden weggeräumt. Zur Schadenshöhe insgesamt können noch keine Aussagen getroffen werden.



Stadtsprecher: Kameraden sogar attackiert

Der Wochenmarkt war abgesagt worden. „Die Schäden an den Dächern rings um den Markt waren zu groß, um eine gefahrlose Durchführung des Marktes für die Händler und Besucher zu gewährleisten“, teilt Krüger auf AZ-Anfrage weiter mit. Zudem haben Stadtmitarbeiter Halter von Fahrzeugen ermittelt, die beschädigt waren oder innerhalb des Absperrgebietes standen. Und: Maßnahmen wurden durchaus gezielt umgesetzt und dafür laut Rathaussprecher auch mehrere Platzverweise ausgesprochen. „Teilweise mussten diese mit unmittelbarem Zwang, Einwirkung durch körperliche Gewalt, durchgesetzt werden.“ In den Polizeibericht hat es ein 32-Jähriger geschafft, der Feuerwehrleute am Winckelmannplatz beleidigt und bedroht haben soll.



Eine Fachfirma räumt den Winckelmannplatz von Unwetterschäden. Auch Stendals berühmte Blutbuche, in dunkler Jahreszeit illuminiert, scheint einiges abbekommen zu haben. © Hertzfeld, Marco

„Es kam zu mehreren Zwischenfällen, bei denen uneinsichtige Personen die Absperrungen missachteten und sogar die Feuerwehrmitglieder angegriffen haben.“ Die Polizei musste hinzugerufen werden. Krüger: „Wir bitten um mehr Verständnis. Die Maßnahmen, Absperrungen, wurden zum Schutz der Leute ergriffen und die Feuerwehrmitglieder verbringen hier ihre wertvolle Freizeit.“