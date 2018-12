Unfall auf K 1472: Mit 1,1 Promille gegen Baum geprallt

Unfallstelle an der K 1472 in Richtung Mahlitz.

jsf/pm Stendal/Mahlitz. Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr ist es auf der Kreisstraße 1472 in Fahrtrichtung Mahlitz zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der 29-jährige Fahrer eines Opel, der zu dieser Zeit mit seinem Fahrzeug auf der K 1472 unterwegs war, hatte dabei eigenen Angaben zufolge versucht einem Reh auszuweichen.

Dabei habe er dann jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, fuhr in weiterer Folge gegen einen Baum und überschlug sich. Der Faher blieb unverletzt. Am Opel entstand in Folge des Unfalls wirtschaftlicher Totalschaden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille.