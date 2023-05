Unbekannte legen Feuer in Stendaler Döner-Imbiss – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht unter anderem nach diesem Mann. Er wird der Brandstiftung beschuldigt. © Polizei

Bereits in den Nachtstunden des 10. Mai sind Unbekannte in den Döner-Imbiss an der Dr. Kurt-Schumacher-Straße eingebrochen, wie die Polizei Stendal am Montag mitteilt.

Stendal - Danach verschütteten diese an zwei Stellen eine Flüssigkeit und zündeten diese an. Dabei wurde einer der Täter durch die Videoüberwachungskamera aufgenommen.

Eine Aufnahme der Beschuldigten. © Polizei

Zuvor ist es gegenüber dem Eigentümer zu einer Bedrohung/ Nötigung in den Räumen des Imbisses gekommen. Dabei betraten am 26. April zwei unbekannte Personen den Döner-Imbiss und bedrohten den Eigentümer. Die Personen wurden ebenfalls von der Videoüberwachungskamera aufgenommen. Standbilder aus den vorliegenden Videos werden von den Taten hiermit veröffentlicht.

Wer kann Hinweise zu der Identität und dem Aufenthaltsort der Personen machen? Hinweise werden an der nächsten Polizeidienststelle und unter der Telefonnummer (03931) 682 392 entgegengenommen.