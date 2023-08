Tödliche Baum-Kollision im Kreis Stendal: Für Volvo-Fahrer und Beifahrerin kommt jede Hilfe zu spät

Von: Michael Koch

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Wochenende im Kreis Stendal. (Symbolbild) © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Tragischer Unfall im Landkreis Stendal, genauer: auf der Landesstraße 16 nahe dem Ortsteil Jarchau am frühen Sonnabendmorgen, 12. August:

pm Stendal-Jrachau – Am Samstagmorgen gegen 5.35 Uhr ereignete sich der folgenschwere Verkehrsunfall. Ein männlicher Fahrzeugführer kam dabei laut Polizei in einer Linkskurve kurz hinter der Ortslage Jarchau in Richtung der Bundesstraße 189 aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte sein Volvo, in dem sich zwei weitere Insassen befanden, mit einem Straßenbaum.

Der Fahrzeugführer und die Beifahrerin erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen. Der Insasse, welcher sich auf dem Rücksitz befand, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Magdeburg verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die L16 blieb für zirka sechs Stunden voll gesperrt.