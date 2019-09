Tochter baut an altmärkischem Weihnachtszirkus

Heiligabend in der Manege: Familie Spindler will Stendaler Show sogar zur Tradition machen

+ © Agenturen Circus Voyage in Süddeutschland. Vor einigen Tagen gastierte der Zirkus auch schon in Stendal und will nun Ende Dezember dort ein Weihnachtszelt aufbauen. Foto: dpa © Agenturen

Stendal – Nun ist es raus: Eine „Altmärker Weihnachtsshow“ soll in diesem Jahr Premiere feiern. Circus Voyage schlägt sein Festzelt vom 23. Dezember bis 5. Januar in Stendal auf. Heiligabend in der Manege, für Zirkusfreunde eine echte Sensation.