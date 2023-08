Tangerhütter Mutter gesteht Tötung ihres Neugeborenen

Von: Stefan Hartmann

Die Angeklagte wird von Justizbeamten in den Saal des Stendaler Landgerichts geführt. © Hartmann, Stefan

16 Mal soll die mittlerweile 41-jährige Angeklagte kurz nach der Entbindung mit einem Taschenmesser auf ihr Baby eingestochen und es so getötet haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft sei korrekt, sagte die Frau beim Auftakt des Totschlag-Prozesses im Stendaler Landgericht.

Stendal / Tangerhütte – Der Vorwurf lautet Totschlag. Seit Dienstag steht die 42-jährige Sandra K. aus Tangerhütte vor dem Stendaler Landgericht. Ihr wird vorgeworfen, ihr neugeborenes Kind im März, irgendwann zwischen dem 1. und 20. des Monats, getötet zu haben.

Zunächst habe die Frau die Schwangerschaft geheim gehalten. Das Kind soll sie allein entbunden, die Nabelschnur mit einer Schere durchtrennt und schließlich das Neugeborene mit 16 Messerstichen in Hals, Kopf und Oberkörper getötet haben, trug Staatsanwältin Tessa Zachau die Anklage vor. Neben den Stichverletzungen erlitt das Kind außerdem mehrere Knochenbrüche. Die scharfe und stumpfe Gewalt habe dann letztlich zum Tod geführt. Einige Tage später habe K. das Kind dann in einem Müllsack in dem Altkleidercontainer entsorgt, um die Tat zu verschleiern. Die Staatsanwaltschaft betrachtet die mutmaßliche Täterin offenbar wegen einer sogenannten Intelligenzminderung als nur eingeschränkt schuldfähig.



Dass die Vorwürfe stimmten, konnte die Angeklagte auf Nachfrage von Richter Ulrich Galler noch erklären. Aber bereits nach wenigen Momenten wurde die weitere Befragung unterbrochen. Sie sei zu aufgeregt, erklärte sie. Doch später im Verlauf des Verfahrens wolle sie sich noch äußern.



Einige weitere Einblicke in das Leben von K. konnte die Zeugin Andrea H. gewähren. Sie ist eine gerichtlich bestellte Betreuerin und hat seit 2017 mit K. zu tun. Dabei erhielt sie teilweise auch Einblicke in deren Privatleben. Persönlich getroffen hätten sie sich nicht sehr häufig. Alle drei bis sechs Monate, erklärte H. Aber, auch wegen und während der Corona-Kontaktbeschränkungen, sei der Whatsapp-Kontakt intensiver gewesen, um kleinere Anliegen zu klären. Zuletzt getroffen hatte sie die Angeklagte am 16. März. Also im möglichen Tatzeitraum. Anzeichen für eine Schwangerschaft seien ihr dabei jedoch nicht aufgefallen. Ganz wie immer sei jedoch nicht alles gewesen. „Sie sah krank aus“, sagte die Zeugin. K. sei blass und fahl gewesen, sonst aber zuvorkommend und „nett wie immer“. Auch habe sie die Angeklagte immer als „liebevolle Mutter“ erlebt, auch wenn die Zeugin diese Einschätzung trotz mehrfacher Nachfragen nicht mit Beispielen untermauern konnte.



In diesem Bereich des Lebens habe sie keine Überforderung erkannt. Wohl aber in anderen. So habe sie beispielsweise die Behinderung von zwei ihrer vier Kinder nicht wahrnehmen können oder wollen. Außerdem habe sie Schwierigkeiten damit, Probleme zu erkennen und zu lösen – was auch der Grund für die Betreuung gewesen sei.



Es sollen zahlreiche Probleme sein, die das Leben der 41-Jährigen belastet haben. Ein Gutachten bezeichnet sie als infantil und schwachbegabt. Sie soll ein kindliches Weltbild haben und die seelische Reife einer Zwölfjährigen. Weitere Probleme soll es mit dem Lebensgefährten gegeben haben. Gegen diesen sollen Ermittlungen wegen Kinderpornografie laufen.



Nach Informationen der Deutschen Presseagentur will eine andere Zeugin die Schwangerschaft allerdings bereits im Dezember 2022 bemerkt haben. Da soll die Beschuldigte den Umstand jedoch abgestritten haben. Bei ihrem letzten Besuch am 27. März, kurz vor dem Fund des toten Babys, habe die Familienbetreuerin ebenfalls bemerkt, dass die Mutter sehr schlecht ausgesehen habe, sehr ruhig und blass gewesen sei. Da habe sie Verdacht geschöpft und die Polizei informiert.