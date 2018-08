Stromausfall in der Leitstelle

Disponentenarbeitsplatz in der Leitstelle: Ein Stromausfall in der Nacht hatte weitreichende Folgen.

Altmark / Stendal. Die Leitstelle Altmark in Stendal, zuständig für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Altmarkkreis Salzwedel und im Landkreis Stendal, hatte in der Nacht zu gestern keinen Strom.

Grund war ein Ausfall der „Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage“ (USV).

Stendals Landrat Carsten Wulfänger und Stellvertreter Sebastian Stoll übernahmen gemeinsam mit den Mitarbeitern der Leitstelle ab 23.30 Uhr die Koordination der Maßnahmen, um die Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit sicherzustellen.

Die Feuerwehr Klötze stellte einen Einsatzcontainer mit einer Besatzung. Die Ausstattung ermöglichte einen temporären Einsatz als Leitstelle. Die Notrufnummer 112 wurde umgeleitet, das Lage- und Führungszentrum der Polizei in Magdeburg nahm eingehende Meldungen entgegen.

Eine Koordination der Einsatzkräfte war nur manuell möglich. Aus diesem Grund mussten einige Feuerwachen besetzt werden. Freiwillige Feuerwehren der Verbands- und Einheitsgemeinden besetzten die Gerätehäuser noch in der Nacht.

Gestern gegen 4 Uhr konnte die Notrufnummer 112 wieder über die Leitstelle abgewickelt werden. „Der behinderungsfreie Rettungseinsatz war durch unsere krisenfesten Einsatzkräfte möglich. Trotz der hohen Belastung durch die hitzebedingten Ausnahmezustände in den letzten Wochen beweisen unsere Freiwilligen Feuerwehren Schlagkraft. Mir ist das bewusst, ich bin dankbar dafür. Besonders den Mitarbeitern der Leitstelle – souverän und solide managen sie die Arbeit. Wertvolle Unterstützung kam aus Salzwedel, Rüdiger Wührl, Urgestein im Brand- und Katastrophenschutz, eilte zur Hilfe“, so Wulfänger am frühen Morgen in der Leitstelle.