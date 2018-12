Stendals Gewerkschaftsbund muss Nachfolge des Dauervorsitzenden regeln

Peter Bollfraß (73) in seinem Viertel, in Stendal-Stadtsee. Beim DGB im Landkreis hat er nach wie vor das Kommando.

Stendal. „Uns fehlen Frauen in der Spitze, ganz klar“, gibt Peter Bollfraß unumwunden zu. Im Stendaler Kreisvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) sitzen sechs Leute, allesamt Männer.

„Inwieweit ich für diese Unausgewogenheit mitverantwortlich bin, weiß ich nicht. Wir haben das Manko jedenfalls erkannt und wollen es unbedingt ändern. “ In den Führungsgremien der Einzelgewerkschaften sehe es nicht viel besser aus. Der Rolandstädter führt das Zepter seit 1992. Das sind 26 Jahre. Die nächste reguläre Vorstandswahl steht in drei Jahren an.

Junger Hoffnungsträger hat Region verlassen

„Ich habe mich nie aufgedrängt. Doch eines ist nun einmal auch Fakt: Es gibt so gut wie keine Bewerber um den Vorsitz.“ Zumal: Seit 2006 arbeitet ein DGB-Kreischef ehrenamtlich und nicht mehr hauptamtlich. „Eine Entlohnung gibt es nicht.“ Ein junger Mann aus der Region und Mitglied der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie sollte als Bollfraß’ Nachfolger aufgebaut werden. „Leider hat es ihn beruflich woanders hingezogen. Nun stehen wir wieder bei null und brauchen dringend eine Perspektive.“ An die Spitze des DGB könne natürlich auch eine Frau treten.

Allenfalls 20.000 Leute im Dachverband

Der DGB zählt in der Altmark bis zu 20.000 Mitglieder, davon mehr als die Hälfte im Landkreis Stendal. Vom absoluten Tiefstand Mitte der 1990er-Jahre hat sich der Dachverband einigermaßen erholt. „Nur etwa 18.000 Mitglieder waren es damals.“ Zum Vergleich: Noch kurz nach der politischen Wende bezahlten mindestens 27.000 Menschen ihren Beitrag. „Diese Zahl werden wir nie wieder erreichen. Auch nicht mit der Autobahn und einem kleinen Wirtschaftswunder, auf das so viele Menschen hoffen“, glaubt der 73-Jährige.

Bollfrass selbstkritisch: Ohr zu wenig am Volk

Der DGB ringt mit sich und um Einfluss. Ende November trafen sich in Berlin alle Kreisvorstände. „Das erste Mal in dieser Form.“ Die Gewerkschafter wollen einen „Zukunftsdialog“ führen und die „Weichen für die nächsten vier Jahre“ stellen. „Wir wollen wissen, wo den Bürgern und nicht nur unseren Mitgliedern der Schuh drückt. Es kann um bezahlbaren Wohnraum, medizinische Versorgung und andere Themen gehen.“ Die Initiative bedeute im Umkehrschluss eines: „Dass wir bislang das Ohr nicht immer und ausreichend am Volk hatten, ja.“ Im Januar soll entschieden werden, wie der Stendaler DGB mit den Leuten ins Gespräch kommen will.

Ohne eigenes Büro Aufgaben vor der Brust

Der Dachverband hat kein eigenes Büro mehr, dafür zeigen immerhin Einzelgewerkschaften wie Verdi (Dienstleistung), EVG (Eisenbahn und Verkehr) und GEW (Erziehung) noch Flagge. Mitglieder der IG Metall werden aus Magdeburg betreut. „Die Strukturen sind, wie sie sind, und sie müssen funktionieren“, gibt sich der parteilose DGB-Vorsitzende salomonisch. Er sieht andere Hausaufgaben. „Noch einmal: Wir müssen an der Spitze und auch in der Breite weiblicher werden. Zudem fehlt uns die Jugend. Der Altersdurchschnitt im Vorstand liegt bei 55 Jahren und höher.“ Bollfraß hält inne, schmunzelt gequält und ergänzt: „Wir kriegen es noch nicht mal hin, irgendetwas für die Frauen zum Ehrentag am 8. März zu organisieren.“ Die Genossen der Linkspartei würden ja immerhin da und dort eine Blume überreichen.

Arbeitskampf: Vorstand will gerüstet sein

Großartige Arbeitskämpfe habe es in jüngster Zeit im Landkreis nicht gegeben. „Ich sehe auch für das nächste Jahr keine besonderen Konfliktfelder“, meint der DGB-Vorsitzende im Gespräch mit der AZ. Damit seien die Gewerkschaften natürlich nicht überflüssig. „Die Situation kann sich auch schnell wieder ändern. Dann müssen wir hellwach sein.“ Bollfraß will und muss jedenfalls noch so lange das Ruder führen und mitmischen, bis die Nachfolge geklärt ist. „Mir macht das Ganze aber auch Spaß. Wir haben die Herausforderungen erkannt und wollen rasch entscheidend vorankommen. Der Landkreis braucht einen zukunftsfähigen DGB.“

Von Marco Hertzfeld