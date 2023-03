Stendalerin findet Glück in Brisbane: Liebe verbindet Altmark mit Australien

Von: Stefan Hartmann

Die Altmärkerin Jana Leppin (l.) und ihre Liebe Andrea aus Australien haben sich 2017 in Ferny Hills zum ersten Mal das Ja-Wort gegeben. © Privat

Schon vor knapp einem Jahrzehnt hat Jana Leppin die Altmark verlassen. Nun kehrt sie mit ihrer Ehefrau aus Australien zurück. Nicht, um dort zu wohnen, aber um den Bund fürs Leben auch in der Altmark zu schwören.

Stendal / Brisbane – In Stendal lebt Jana Leppin bereits seit etwa zehn Jahren nicht mehr. Für einen besonderen Anlass ist sie jedoch aus Strathpine, einem Vorort von Brisbane in Australien, zurückgekehrt. Ihre Frau Andrea wollte sie nämlich nicht nur auf dem anderen Kontinent, sondern auch in ihrer altmärkischen Heimat heiraten.

Ihr Wegzug aus Sachsen-Anhalt begann bereits 2013. „Ich bin 2013 aus Stendal nach Köln gezogen, um näher bei meiner Patentochter zu sein“, schreibt sie auf AZ-Nachfrage. Die Patentochter war kurz vorher in den Westerwald gezogen. Beruflich war das kein großes Problem: Leppin arbeitete damals, ebenso wie heute, bei einem Personaldienstleister, der sowohl in Stendal als auch Köln operiert, was einen internen Wechsel ermöglichte. 2015 lernte die Altmärkerin in Köln ihre damalige Partnerin kennen. „Sie ist Australierin und hatte bereits vor unserem Kennenlernen entschieden, zurück nach Australien zu ziehen.“ Da es die Firma auch auf der anderen Seite der Erde gibt, dachte sich Leppin „warum denn nicht?“ und meldete sich im März 2017 aus Deutschland ab. Am 7. April 2017 saß sie schließlich mit One-Way-Ticket im Flieger nach Brisbane. „Die Beziehung mit meiner Expartnerin hat nicht gehalten und ich habe mich sehr in meine Arbeit gestürzt“, schreibt Leppin. „Und dann kam Covid.“



Trotzdem ging es in Leppins Leben scheinbar Schlag auf Schlag. „Am 1. Juli 2020 haben Andrea und ich angefangen, online zu kommunizieren“, fasst sie das Kennenlernen zusammen. Am 4. Juli standen, wie sie hinweist, nicht nur das erste Mal sein 80 Jahren alle Planeten in einer Reihe: Es kam auch zum ersten Treffen. „Zehn Tage später waren wir verlobt und haben am 3. Oktober in Ferny Hills geheiratet.“ Geladen war nur eine Handvoll Gäste. Aber – wie so oft in Coronazeiten – gab es einen Livestream auf Social Media, damit die Familienmitglieder aus Melbourne und Groß Schwechten dabei sein konnten. „Die Grenzen waren ja dank Covid noch nicht“, erinnert Leppin. Seither ist das Paar in ein größeres Haus in den Vorort Strathpine gezogen, in dem es glücklich mit den Hunden Onyx und Sage sowie der Katze AJ lebt.

„Nun ist es also Zeit für unsere deutsche Trauung“, findet Leppin. Von Anfang an habe festgestanden, dass es eine Trauung in Deutschland und in Melbourne geben sollte, um beide Familienhälfte an dem Glück der beiden teilhaben zu lassen. Nicht, dass eine Hochzeit nicht Grund genug für eine rund 22 Stunden lange Flugreise ist, aber neben ihrem zweiten Gelübde haben die beiden noch mehr vor. Sie verbinden ihren Aufenthalt mit einer kleinen Rundreise „damit meine Andrea noch ein wenig von der deutschen Geschichte erleben kann.“