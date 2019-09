Stendalerin empfiehlt Freiwilligen-Jahr im Tierheim

„Zu keinem Zeitpunkt bereut“

+ © Tierheim/Apel Sarah Grund und Estalla, nur einer ihrer tierischen Schützlinge, sind sich einander ans Herz gewachsen. © Tierheim/Apel

Borstel – Der Altmärkische Tierschutzverein Kreis Stendal sucht für das Tierheim in Borstel und die Einsatzstelle in Osterburg Helfer. Sarah Grund hat ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der Stendaler Ortschaft absolviert und kann diese Tätigkeit nur empfehlen.