Stendaler Tiergarten freut sich auf Nachwuchs

Von: Stefan Hartmann

Noch können die Servale faul herumliegen und schmusen. Sobald der Nachwuchs da ist, sieht das wohl anders aus. © Hartmann, Stefan

In vielen Gehegen im Stendaler Tiergarten wird derzeit auf Nachwuchs gewartet. Teilweise sind die Jungtiere vom Vorjahr aber noch gar nicht ausgezogen.

Stendal – Während die Menschen den stressigen Valentinstag schon überstanden haben, geht es im Tierreich erst noch richtig los. Mit dem Frühling kommt der Nachwuchs – auch in den Stendaler Tiergarten.

„Wir erwarten Anfang März Nachwuchs bei den Wildschweinen“, lässt Stadtsprecherin Susanne Hellmuth auf AZ-Nachfrage wissen. Auch noch kleinere Zwergziegen kündigen sich bereits für den kommenden Monat an. Jedoch werden diese voraussichtlich erst Ende des Monats oder sogar erst Anfang April geboren. Dabei könnte es in einigen der Gehege etwas enger als sonst werden. Für Juni wird mit Nachwuchs bei den Damhirschen und im weiteren Verlauf des Jahres auch bei den Nandus gerechnet. Zwar werden regelmäßig Tiere, die nicht in Stendal bleiben können, an andere Zoos vermittelt, aber bei den Nandus und Damwildjungtieren, die 2022 geborgen wurden beziehungsweise geschlüpft sind, ist das noch nicht der Fall. Diese seien noch zu klein gewesen, um sie abzugeben, erläutert Hellmuth. Weiterer Nachwuchs darf bei den Lamas, Alpakas und Servalen erwartet werden.



Die „Nanduküken“ vom Vorjahr sind zwar noch deutlich von ihren Eltern zu unterscheiden, aber bleiben in Sachen Größe nicht mehr weit hinter ihnen zurück. © Hartmann, Stefan

Auch aus anderen Quellen als dem eigenen Bestand kommen Tiere neu nach Stendal. „In diesem Jahr wollen wir gern Europäische Zwergmäuse unterbringen“, kündigt die Stadtsprecherin schriftlich an. Woher die stammen werden, lässt sie noch unerwähnt. Eine Quelle kann jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Aus dem Wildpark Weißewarte kommen keine Tiere nach Stendal. „Wir erhielten keine sogenannte Tiertauschliste aus dem Wildpark Weißewarte“, schreibt Hellmuth. Außerdem gebe es dafür auch keine Kapazitäten im Tiergarten.