Stendaler Stifte für „Aktion Anita“

Anita hat geistige und körperliche Einschränkungen. Eine Bewegungstherapie in der Slowakei kann ihr helfen.

mei Stendal. Anita kam in der 28. Schwangerschaftswoche zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Amelie zur Welt. Sie wog nur 810 Gramm. Direkt nach der Geburt gab es Komplikationen, aber die kleine Kämpferin aus Derenburg im Harz gab nicht auf.

Die Ärzte waren skeptisch, aber Anita kämpft sich unermüdlich durchs Leben. Trotz ihrer geistigen und körperlichen Einschränkungen ist sie ein aufgewecktes, freundliches Mädchen.

Anita lacht gern und hat Spaß am Leben. Jetzt unterstützt auch die Volkssolidarität in Stendal die Aktion „Lachen, leben, laufen für Anita“. Sie soll helfen, Geld für eine Bewegungstherapie in der Slowakei zusammenzubekommen. Zweimal war Anita bereits dort und die Wochen haben sich nach Angaben ihrer Eltern gelohnt.

Im Rahmen der jetzt initiierten Aktion werden gebrauchte Stifte gesammelt und recyclet. Pro Stift wird ein Cent für Anitas Bewegungstherapie gutgeschrieben. Die Organisatoren gehen davon aus, dass in vielen Haushalten auch in Stendal nicht mehr gebrauchte Stifte in irgendwelchen Schubladen schlummern. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Stifte leergeschrieben oder kaputt sind (außer Bunt- und Holzstifte).

Näheres dazu können Interessierte über die Mailadresse alexeichner1979@googlemail.com erfahren. In Stendal hat die Volkssolidarität zwei Sammelstellen: die Außenstelle der Volkssolidarität, Osterburger Straße 4, sowie die Begegnungsstätte der Volkssolidarität, Käthe-Kollwitz-Straße 25. Dort können Stifte, gern in einem Karton, abgegeben werden. Auch Geldzuwendungen über ein Spendenkonto sind möglich.