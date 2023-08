Stendaler Stadtsee: Tausende tote Fisch angeschwemmt

Von: Stefan Hartmann

Tausende tote Fische treiben auf der Oberfläche des Stendaler Stadtsees. © Hartmann, Stefan

Der Geruch ist das erste Anzeichen dafür, dass etwas am Stendaler Stadtsee nicht stimmt. Erneut sind tausende tote Fische ans Ufer geschwemmt worden.

Stendal – Die großen Teppiche toter Fische werden überwiegend am Ostende des Stendaler Stadtsees angespült, wo der Wind sie hintreibt. Dort ist auch der Geruch nach verderbenden Tieren am stärksten.



Aber auch an den anderen Ecken werden die Kadaver angespült. Immer wieder verfangen sich auch größere Tiere in den kleinen Buchten. Etwas besser scheint die Wasserqualität noch am Wehr an der Erich-Weinert-Straße zu sein. Dort sind einige Fische zu beobachten, die noch verzweifelt an die Oberfläche kommen und scheinbar nach Luft schnappen. Auf dem Wehr steht Bau-Unternehmer Thomas Richter-Mendau. Am liebesten würde er die Wehre öffnen und so sauerstoffreiches Wasser in den See lassen. Damit es dann niemand wieder schließt, würde er sich ankleben, scherzt er. So könne sichergestellt werden, dass es nicht die letzte Generation von Fischen im Stadtsee ist. Jürgen Schwarzlose vom Stendaler Angelverein, der kurz darauf dazukommt, legt sein Veto ein: Ein Okay von der Stadt gebe es für das Vorgehen nicht. Und was genau das Fischsterben ausgelöst hat, könne man noch nicht sagen. „Das ist alles noch Spekulation“, stellt er fest. Viele Passanten vermuten, dass die erst in den vergangenen Jahren eingesetzten Umwälzanlagen nicht wie versprochen funktionieren. Aber ebenso sei es möglich, dass aus einem der zahlreichen Zuflüsse oder mit dem vorherigen Sturmereignis etwas ins Wasser gelangt ist, sagt Schwarzlose. So lange die Situation noch so unklar ist, könne nicht einfach der Kurs der Stadtverwaltung aufgehoben werden. Vor allem sind auch die Folgen nicht absehbar. Das Wehr an der Erich-Weinert-Straße ist nicht ganz dicht. Dort fließt augenscheinlich trübes Wasser in den klaren Uchteverlauf. Würde es nun geöffnet, könnte noch mehr potenziell schädliches Wasser in die Uchte eindringen.



Bei den zahlreichen Stendalern, die rund um den See zu finden sind, besteht indes Klarheit: Die meisten zweifeln auf AZ-Nachfrage an der Wirksamkeit der Anlagen. Damit sei auch das Gutachten, ob sie denn doch etwas taugen könnten ebenfalls wertlos, befinden viele.



Am Mittwochnachmittag wurden schließlich Feuerwehr und Technisches Hilfswerk damit beauftragt, die toten Fische aus dem Stadtsee zu holen. Wie lange das dauern werde und wie viele Tonnen Tiere geborgen werden müssten, wollte Stadtwehrleiter Martin Jurga noch nicht schätzen. Aber mit Stand von Mittwochnachmittag wurde davon ausgegangen, dass die Aktion die ganze Nacht in Anspruch nehmen werde.



Die Antworten der Stadtverwaltung zu den AZ-Nachfragen zur Situation lagen zu Redaktionsschluss noch nicht vor.