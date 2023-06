Stendaler Kuchenparadies fehlt nach Krisen die Kraft

Von: Stefan Hartmann

Andrea Thom liebt ihre Arbeit, aber nach den zahlreichen Krisen und Problemen fehlt ihr die Kraft – und das Geld. © Hartmann, Stefan

In wenigen Monaten ist es so weit: Die Lavanderia in Stendal schließt ihre Tore. Inhaberin Andrea Thom hat ihre letzte Torte aber noch nicht gebacken.

Stendal – Andrea Thom, Inhaberin der Lavanderia in Stendal, schließt ihr Café und ihre Backstube. Im September muss es soweit sein, sagt sie mit Tränen in den Augen.

Momentan erlebt sie ein Wechselbad der Gefühle. Ganz vorne steht dabei natürlich die Trauer über das Ende ihres Geschäftes. Und der selbst gemachte Vorwurf, versagt zu haben. Sie ist ein Opfer der Umstände geworden. Corona war der erste Einbruch, der zum Umzug von der Hohen Bude an den Birkenhagen führte. Dann kamen die steigenden Nebenkosten im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine. „Ich habe jetzt die Nebenkostenabrechnung bekommen. Das hat mir das Genick gebrochen.“



Neben der Trauer gibt es aber auch noch andere Gefühle: Mit der Nachricht über das Ende der Lavanderia, die sich wie ein Lauffeuer verbreitete, kamen auch die Anrufe und lieben Worte. „Hauptsache du machst nicht zu“, ist der Tenor, den Thom von den Stendalern hört. Dabei reicht es von Angeboten für neue Mietverhältnisse bis zum Jobangebot. „Aber ich kann nicht mehr“, sagt die Bäckerin. Selbstständigkeit und Gastronomie sind immer eine kräftezehrende Kombination. Sie bedeutet auch viel Freude, aber wenn das Geld am Ende nicht zusammenkommt, kann es nur das Aus bedeuten. „Ich habe auch eine Familie. Aber keine Wochenenden“, sagt Thom. Von daher steht für die Zukunft erst mal nur eins fest: Die Lavanderia schließt im September. Was die Zukunft bringen wird, muss sich zeigen. „Vielleicht muss ich ja ein paar Monate Backpause machen“, sagt sie und wieder schießen ihr Tränen in die Augen. Bis es so weit ist, wird sie aber noch ihre Aufträge abarbeiten. So viel Verlässlichkeit wolle sie zeigen, sagt sie. Wenn ein Plätzchen dazwischen ist, will sie versuchen noch den einen oder anderen Kuchen auf Anfrage zu backen. Anfragen könnten dafür über Instagram gestellt werden. Ob und wie es – möglicherweise nach einer Winterpause – wieder weitergehen kann, will sie noch nicht sagen. Erst einmal muss sie zu Atem kommen.