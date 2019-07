Stendaler Gremium konstituiert sich: Erste Unstimmigkeiten im Stadtrat

Der Reihe nach werden die 36 Stadtrate nach vorn gerufen, um in der Wahlkabine ihr Kreuz machen. Danach wird der Stimmzettel in die Urne eingeworfen.

Stendal – Gleich bei der konstituierenden Sitzung des Stadtrats am Montagabend im Rathausfestsaal mussten die frisch ins Amt berufenen Neu-Mitglieder kräftig Geduld unter Beweis stellen.

Die Legislatur hat gerade erst begonnen, erste Unstimmigkeiten zeichnen sich aber schon beim Beschluss über die Geschäftsordnung ab.

Änderungswünsche an besagter Vorschrift brachten die Freien Stadträte noch vor der Abstimmung zu Gehör. So sollten die Art der Einladungen zu den Sitzungen vereinfacht und Tagesordnungspunkte des nicht öffentlichen Teils, wenn möglich verringert werden, damit mehr Transparenz gegenüber Anwohnern geschaffen werde.

Unterstützung für den Vorschlag gibt es von der AfD, eine Abfuhr aber durch Linke/Bündnis 90/Grüne – immerhin vorerst. Fraktionschef Joachim Röxe schlägt vor, den Hauptausschuss über diesen Punkt beraten zu lassen. „Weil für einige eine rechtliche Prüfung erforderlich ist.“ Mit Stimmmehrheit wird der Änderungsantrag in den Hauptausschuss verwiesen.

Zufrieden gibt sich AfD-Fraktionschef Arno Bausemer damit nicht. Es folgt der Antrag, die Geschäftsordnung ebenfalls in den Hauptausschuss zu verweisen, um nicht in Kürze schon wieder eine neue Ordnung beschließen zu müssen. „Wir brauchen eine Geschäftsordnung, sonst können wir jetzt abbrechen“, merkt dazu Dr. Herbert Wollmann (SPD/FDP/Ortsteile) an. Der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt, und die Geschäftsordnung schließlich mit 22 von 37 Stimmen angenommen.

+ Vier Kandidaten haben sich als Kandidaten zur Wahl des neuen Stadtratsvorsitzenden aufstellen lassen. © Kühn Auch die Wahl des neuen Stadtratsvorsitzenden nimmt einige Zeit in Anspruch. Vier Kandidaten stehen zur Wahl. Reiner Instenberg (SPD/FDP/Ortsteile), Sven Meinecke (Linke/Bündnis 90/Grüne), Thomas Weise (CDU/Landgemeinden) und Peter Sobotta (Freie Stadträte/Bürger für Stendal) werden von ihren Fraktionen ins Rennen geschickt.

Nach dem zweiten Urnengang und dem Rückzug von Weise und Instenberg, vereint schließlich der, wie er sich selbst bezeichnet, „weitgehend unbekannte“ Sobotta 21 Stimmen für sich – und wird zum neuen Stadtratschef ernannt. Seine Stellvertreter sind Rita Antusch (SPD/FDP/Ortsteile) und Christel Güldenpfennig (CDU/Landgemeinden).

VON LAURA KÜHN